SAD daje još 80 mil. dolara za borbu protiv epidemije ebole

Američki State Department objavio je u četvrtak da osigurava dodatnih 80 milijuna dolara kao odgovor na izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. ​

Kenija je dala pisano odobrenje Sjedinjenim Državama za otvaranje karantenskog centra u toj istočnoafričkoj zemlji za Amerikance izložene epidemiji ebole, rekla su Reutersu dvojica američkih dužnosnika upoznatih s odgovorom na krizu.

U DR Kongo gdje je izbila epidemija ebole, treća najveća zabilježena dosad, u četvrtak putuje čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zdravstvene vlasti u DR Kongu i susjednim zemljama pokušavaju obuzdati najnovije izbijanje rijetkog soja bundibugyo, za koji ne postoji cjepivo ni liječenje.

„Ova je zemlja 16 puta pobijedila ebolu. Sedamnaesti put neće biti drukčije. Ali moramo djelovati odmah, zajedno”, rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na platformi X.

U DR Kongu je izbijanje zaraze već uzrokovalo vjerojatnih 220 smrtnih slučajeva i 900 zaraženih, rekao je u srijedu američki državni tajnik Marco Rubio.

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Ugandi porastao je na osam, izjavio je u četvrtak glavni direktor Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC), Jean Kaseya. ​