Ebola se širi! Uganda zatvorila granicu s Kongom, putnici moraju u 21-dnevnu izolaciju

Piše HINA,
Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole, objavila je u srijedu ugandska vlada

Granica će biti zatvorena četiri tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugrandu iz Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je vlada.

U Ugandi je prijavljeno sedam slučajeva zaraze i jedan smrtni slučaj od ebole koja se počela širiti iz pokrajine Ituri u Kongu.

WHO digao uzbunu zbog ebole: 'Jedan slučaj dovoljan je za širenje, nemamo cjepivo'

Kongo je registrirao više od 900 zaraženih i 220 umrlih, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

WHO je epidemiju rijetkog soja ebole Bundibugyo proglasila hitnim stanjem od međunarodnog značaja.

