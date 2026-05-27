Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole, objavila je u srijedu ugandska vlada
Ebola se širi! Uganda zatvorila granicu s Kongom, putnici moraju u 21-dnevnu izolaciju
Granica će biti zatvorena četiri tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugrandu iz Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je vlada.
U Ugandi je prijavljeno sedam slučajeva zaraze i jedan smrtni slučaj od ebole koja se počela širiti iz pokrajine Ituri u Kongu.
Kongo je registrirao više od 900 zaraženih i 220 umrlih, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).
WHO je epidemiju rijetkog soja ebole Bundibugyo proglasila hitnim stanjem od međunarodnog značaja.
