Ebola se širi! Uganda zatvorila granicu s Kongom, putnici moraju u 21-dnevnu izolaciju

Granica će biti zatvorena četiri tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugrandu iz Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je vlada.

U Ugandi je prijavljeno sedam slučajeva zaraze i jedan smrtni slučaj od ebole koja se počela širiti iz pokrajine Ituri u Kongu.

Kongo je registrirao više od 900 zaraženih i 220 umrlih, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

WHO je epidemiju rijetkog soja ebole Bundibugyo proglasila hitnim stanjem od međunarodnog značaja.