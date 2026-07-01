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TRUMPOV POSAO

SAD deportirao prvog migranta na Palau. Pacifički arhipelag će za 75 ljudi dobiti 7,5 mil. dolara

Piše HINA,
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SAD deportirao prvog migranta na Palau. Pacifički arhipelag će za 75 ljudi dobiti 7,5 mil. dolara
Foto: Evan Vucci
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Ured predsjednika Palaua Surangela Whippsa priopćio je da je prvi deportirani migrant stigao u zemlju, skupinu koraljnih atola i vulkanskih otoka oko 800 kilometara istočno od Filipina.

Sjedinjene Države počele su deportirati migrante na slabo naseljeni pacifički arhipelag Palau, objavile su u srijedu vlasti te otočne države. Predsjednik Donald Trump pokrenuo je kampanju protjerivanja tražitelja azila i migranata bez reguliranog statusa iz Sjedinjenih Država, upućujući ih u zemlje poput Salvadora i Ugande.

Mala pacifička država Palau, jedna od najmanjih na svijetu prema broju stanovnika, u prosincu je pristala primiti do 75 deportiranih osoba u zamjenu za 7,5 milijuna američkih dolara.

Ured predsjednika Palaua Surangela Whippsa priopćio je da je prvi deportirani migrant stigao u zemlju, skupinu koraljnih atola i vulkanskih otoka oko 800 kilometara istočno od Filipina.

„Krajem svibnja dočekali smo prvu osobu u zračnoj luci, smjestili je u privremeni smještaj te joj pomogli povezati mobitel i prilagoditi se”, navodi se u priopćenju predsjednikova ureda za AFP.

Predviđeno je da se deportirani migranti nastane na Palauu i pronađu posao, započinjući novi život u nepoznatoj sredini u kojoj možda nemaju obitelj, prijatelje ni kulturne veze.

No prvi deportirani migrant napustio je Palau nakon manje od dva tjedna.

„Nakon otprilike dva tjedna odlučio je da ne želi ostati”, priopćio je predsjednikov ured.

Nisu objavljeni detalji o tom muškarcu, razlog njegove deportacije ni kamo je otišao nakon odlaska s Palaua.

Whipps je ranije sporazum o prihvatu deportiranih osoba opisao kao obostrano koristan za Palau i Sjedinjene Države.

„Riječ je o tome da obje strane budu na dobitku”, rekao je prilikom potpisivanja sporazuma u prosincu. 

Odlagalište za nepoželjne migrante

„Pomažemo Sjedinjenim Državama, a pomažemo i tim ljudima kojima je potrebno sigurno mjesto za život. Nadamo se da će pronaći posao i biti zadovoljni na Palauu”, rekao je.

Sporazum predviđa da sve deportirane osobe imaju čist kazneni dosje, a Palau zadržava pravo veta za svaku osobu koju će prihvatiti.

Zauzvrat, Sjedinjene Države Palauu isplaćuju 7,5 milijuna dolara za potrebe javnih službi i infrastrukture.

Kritičari, međutim, izražavaju zabrinutost i optužuju SAD da zemlje poput Palaua koristi kao odlagalište za nepoželjne migrante.

Zastupnici gornjeg doma parlamenta Palaua ranije ove godine izgubili su i posljednji pravni pokušaj zaustavljanja te politike.

Palau, s oko 20.000 stanovnika raspršenih na stotinama vulkanskih otoka i koraljnih atola, jedna je od najmanjih država na svijetu prema broju stanovnika.

Ta je država dugogodišnji bliski saveznik Sjedinjenih Država u pacifičkoj regiji te je među rijetkima koje priznaju Tajvan, a ne Kinu.

Palau je stekao neovisnost 1994., ali na temelju dugotrajnog Sporazuma o slobodnom pridruživanju dopušta američkoj vojsci korištenje svojeg teritorija. Zauzvrat, Sjedinjene Države osiguravaju Palauu stotine milijuna dolara proračunske potpore i odgovorne su za njegovu obranu.

(Hina) xbv yps

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