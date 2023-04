Sad ga vidiš, a sad ga ne vidiš! Drveni most bez dozvole nestao preko noći nakon teksta 24sata

Društvene mreže pomrsile su planove lukavom stanovniku Ivanić Grada koji je bez ikakvog dopuštenja odlučio sagraditi drveni most do svoje kuće. Nakon što je u javnost dospjelo njegovo arhitektonsko djelo te se doznalo da je most bespravno sagrađen, doznali smo da je u međuvremenu isti uklonjen.. Međutim, nismo uspjeli doći do gradskih vlasti kako bi nam otkrili tko je uklonio sporni most. Most je nedavno osvanuo kraj ušća Žeravinca u Lonju u Ivanić Gradu, a gradske vlasti tad su tvrdile da ne znaju išta o tome.

Dodajmo kako su naši reporteri proteklog tjedna bili u Ivanić Gradu, gdje su tad još zatekli most koji se na jednoj strani spajao na novoizgrađenu gradsku šetnicu, a s druge strane vodio je put do samo jedne kuće. Do kuće tad nismo mogli jer su vrata bila zatvorena, a tamo su bili samo građevinski radnici koji su dovršavali kuću do koje vodi drveni most. Susjedi su nam potvrdili da je to kuća poznatog stolara, ali da nisu vidjeli tko je sagradio most. Kažu da je tamo odnedavno, ali i da nemaju ništa protiv njega.

Grad nije znao za most

- Nema ga tko drugi izgraditi, to je bio susjed. Pa vidite da je to tamo njegova kuća. Ma ne znam. Mi nemamo ništa s tim - odmahuje nam rukom jedan od susjeda.

Novonastalom situacijom iznenađeni su i u gradskoj upravi.

- Za slučaj smo saznali preko društvenih mreža. Grad Ivanić Grad nije sudjelovao u gradnji mosta niti zna tko ga je izradio niti je itko službeno tražio od Grada dopuštenje za nešto takvo. No i da jesu, navedeno područje nije u ingerenciji Grada, nego Hrvatskih voda te samo oni mogu reagirati u ovom slučaju - rekli su nam tad iz gradske uprave i dodali kako se pokušavaju koordinirati s Hrvatskim vodama.

- Kako smo rekli, mi ne možemo djelovati niti naše komunalne službe. Iako službeno nismo dobili nikakvu prijavu, odlučili smo provjeriti o čemu se radi te radimo na komunikaciji s Hrvatskim vodama kako bismo provjerili o čemu se ovdje točno radi. Istina je da smo mi izgradili gradsku šetnicu, ali most nije bio u našem projektu - dodali su iz Grada, a iz Hrvatskih voda nisu odgovorili.

- Most je sagrađen prije 1962., pa ne treba nikakve dozvole. Ništa vi ne brinite, pa u Hrvatskoj smo. Znate da je u našoj zemlji sve po propisima i sve po zakonu - sarkastičan je stariji mještanin Ivanić Grada, kojega smo zatekli u centru grada.

Drugi sugovornik zaključio je da mu ne smeta most, ali da je mogao biti veći da ga svi mogu koristiti.

