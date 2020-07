SAD: Ispred Trumpovog tornja ispisali 'Crni životi su važni'

<p>Grad New York započeo je u četvrtak s izradom velikog natpisa "Crni su životi važni" na asfaltu ispred zgrade u vlasništvu američkog predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong> na 5. aveniji.</p><p>Gradonačelnik New Yorka <strong>Bill de Blasio </strong>kazao je da riječi napisane na ulici ispred Trump Towera "oslobađaju 5. aveniju" istodobno predstavljajući šamar predsjedniku koji tvrdi da to "obezvređuje tu luksuznu aveniju" i da će "antagonizirati" policiju.</p><p>- Pokažimo Donaldu Trumpu ono što ne razumije, nacrtajmo to za njega točno ispred njegove zgrade - kazao je de Blasio u četvrtak.</p><p>U seriji tvitova ranije ovog mjeseca Trump je taj natpis nazvao "simbolom mržnje" u eskalaciji retorike protiv pokreta "Crni su životi važni" koji poziva na ukidanje financiranja policijskih odjela.</p><p>Pokret koji poziva naciju na borbu protiv sustavnog rasizma ima potporu bez presedana u javnosti i nastao je nakon ubojstva Georgea Floyda, nenaoružanog crnca kojemu je bijeli policajac klečao na vratu desetak minuta iako je ovaj mnogo puta ponavljao da ne može zbog toga disati. </p>