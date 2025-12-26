SAD izvele snažan i smrtonosan udar na ISIS u Nigeriji, Trump: 'Ubijaju nevine kršćane...'

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su američke snage pokrenule, kako je naveo, „moćan i smrtonosan udar“ protiv terorističke skupine Islamska država (ISIS) na sjeverozapadu Nigerije.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je ISIS opisao kao „teroristički ološ“, optuživši pripadnike te skupine da „ciljaju i na svirep način ubijaju, ponajprije, nevine kršćane“.

Naglasio je kako je američka vojska izvela „brojne savršene udare“, no pritom nije iznio dodatne detalje o samoj operaciji.

- Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Američke Države izvele snažan i smrtonosan udar protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji su ciljali i na svirep način ubijali, ponajprije nevine kršćane, u razmjerima kakvi nisu viđeni dugi niz godina, pa čak ni stoljećima! Ranije sam upozorio te teroriste da će, ako ne prestanu s masakrima kršćana, platiti strašnu cijenu – i večeras se to dogodilo. Ministarstvo obrane provelo je brojne savršene udare, kakve samo Sjedinjene Američke Države mogu izvesti. Pod mojim vodstvom naša zemlja neće dopustiti da radikalni islamski terorizam prosperira. Neka Bog blagoslovi našu vojsku i sretan Božić svima, uključujući i mrtve teroriste, kojih će biti još mnogo ako se njihovo ubijanje kršćana nastavi - napisao je.

Zasad nije poznato koje su točno mete pogođene. Američko ministarstvo obrane također se još nije službeno oglasilo o opsegu i rezultatima udara.

Podsjetimo, Trump je još u studenome naredio američkoj vojsci da se pripremi za moguću akciju u Nigeriji s ciljem obračuna s islamističkim militantnim skupinama koje djeluju na tom području. Nigerija se godinama suočava s nasiljem ekstremističkih organizacija, uključujući ISIS i Boko Haram, koje su odgovorne za brojne napade na civile i sigurnosne snage.