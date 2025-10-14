Obavijesti

SAD: Mediji odbijaju potpisati nova pravila Pentagona za tisak

SAD: Mediji odbijaju potpisati nova pravila Pentagona za tisak
Foto: Evan Vucci/REUTERS

Brojni istaknuti američki mediji odbili su pristati na novu politiku ministarstva obrane koja ograničava što akreditirani novinari smiju objavljivati, javlja u utorak njemačka agencija dpa

Novinari imaju rok do 17 sati u utorak da pristanu na nova pravila, izmijenjena pošto je njihov prvi nacrt prema kojemu informacije "za javnu objavu najprije mora odobriti odgovarajući dužnosnik čak i ako se ne radi o povjerljivim" informacijama, naišao na snažno protivljenje, prema izvješćima američkih medija. Udruženje koje predstavlja novinare koji izvještavaju o Pentagonu (PPA) je u priopćenju objavilo da nova pravila i dalje "djeluju kao da su izrađena tako da uguše slobodu tiska i potencijalno nas izlože kaznenom progonu zato što naprosto radimo svoje poslove".

Mediji poput New York Timesa, Washington Posta, Atlantica i CNN su rekli da neće potpisati revidiranu politiku Pentagona, poručivši da krši prvi amandman američkog ustava koji jamči pravo na slobodu govora.

Matt Murray, izvršni urednik Washington Posta, u ponedjeljak je rekao: "Predložena ograničenja potkopavaju zaštite prvog amandmana tako što postavljaju nepotrebne restrikcije na prikupljanje i objavu informacija".

OSJETLJIVA TEMA Američki mediji: 'Melania je u Bijeloj kući bila samo 14 dana. Ona je kao Greta Garbo...'
Američki mediji: 'Melania je u Bijeloj kući bila samo 14 dana. Ona je kao Greta Garbo...'

Glavni urednik Atlantica Jeffrey Goldberg pak je u ponedjeljak kazao da "uvjeti krše naša prava (zajamčena) prvim amandmanom i prava Amerikanaca koji žele znati kako se raspoređuju vojni resursi i osoblje financirani novcem poreznih obveznika".

Richard Stevenson, čelnik ureda New York Timesa u Washingtonu, u priopćenju objavljenom u petak je rekao da nova politika "prijeti kažnjavanjem (novinara) za uobičajeno prikupljanje podataka zaštićeno prvim amandmanom".  

Ministar obrane Pete Hegseth je u objavi na društvenoj platformi rekao da sve što nova pravila traže jest da "novinari više ne mogu slobodno tumarati unaokolo", "novinari moraju nositi vidljivu oznaku" i da "akreditirani novinari više ne smiju poticati na kaznena djela".

