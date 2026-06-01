NIŠTA OD PRIMIRJA

SAD napale iranske vojne ciljeve, Teheran uzvratio udarom na zračnu bazu

Piše HINA,
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde u ponedjeljak je priopćio da je gađao zračnu bazu koju SAD koristi za napad na jug Irana, ne navodeći o kojoj je bazi riječ

Sjedinjene Države priopćile su da su tijekom vikenda izvele napade na iranske vojne ciljeve, dok je iranska Revolucionarna garda u ponedjeljak objavila da je kao odgovor gađala američku bazu, što je najnoviji u nizu međusobnih napada usred pregovora o okončanju tromjesečnog rata. Napadi na iransku obalu Perzijskog zaljeva izvedeni su kao odgovor na “agresivne iranske poteze koji su uključivali rušenje američkog drona MQ-1 koji je djelovao iznad međunarodnih voda”, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u objavi na mreži X.

“Američki borbeni zrakoplovi brzo su odgovorili uništavanjem iranske protuzračne obrane, jedne kopnene upravljačke postaje i dvaju jednokratnih napadnih dronova koji su predstavljali jasnu prijetnju brodovima u regionalnim vodama”, naveo je CENTCOM.

Dodali su i da će nastaviti štititi američku imovinu i interese tijekom aktualnog primirja.

Trump je 'vratio' sporazum s Iranom na doradu: Evo što želi

Protuzračna obrana u Kuvajtu, gdje se nalazi velika američka baza, presretala je u ponedjeljak raketne i napade dronovima dok su se diljem zemlje oglašavale sirene, izvijestila je državna novinska agencija KUNA, bez dodatnih pojedinosti.

SAD i Iran povremeno razmjenjuju napade otkako je početkom travnja stupilo na snagu primirje, dok se pregovori o trajnijem sporazumu odugovlače. Slična razmjena dogodila se i prošlog četvrtka, a obje su je strane opisale na sličan način.

Rat odnio tisuće života uglavnom u Iranu i Libanonu

Rat koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače odnio je tisuće života, uglavnom u Iranu i Libanonu, te izazvao globalne gospodarske poteškoće rastom cijena energije zbog iranskog faktičkog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu je ključni cilj u ratu spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje koristeći visoko obogaćeni uranij. Teheran uporno poriče da ima takve planove.

Trump je pod pritiskom da ponovno otvori Hormuški tjesnac i snizi cijene goriva u SAD-u uoči kongresnih izbora u studenome, dok birači pokazuju sve veće nezadovoljstvo rastom cijena. Istodobno se suočava s mogućim protivljenjem “jastrebova” prema Iranu unutar vlastite stranke zbog eventualnih ustupaka Teheranu.

Izraelci prešli rijeku Litani i 'šire operaciju na druga područja'

Dvije strane i dalje su u sporu oko više pitanja, poput zahtjeva Teherana za ukidanjem sankcija i oslobađanjem desetaka milijardi dolara prihoda od iranske nafte zamrznutih u inozemnim bankama.

Rat Izraela u Libanonu protiv milicije Hezbolah, koju podupire Iran, dodatna je velika prepreka. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da je naredio trupama da napreduju dublje u Libanon u borbi protiv Hezbolaha.

Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je s libanonskim predsjednikom Josephom Aounom i Netanyahuom o diplomatskim pregovorima između Izraela i Libanona te je predložio plan za “postupnu deeskalaciju”, rekao je američki dužnosnik.

