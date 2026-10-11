SAD planira javno pogubljenje. Ministar: Apsolutno me nije briga kako će taj čovjek umrijeti

Američki ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin u nedjelju je branio kontroverzni plan Pentagona o prijenosu uživo pogubljenja bivšeg vojnog psihijatra Nidala Hasana. Hasan je osuđen za brutalno ubojstvo 13 ljudi i ranjavanje više od 30 osoba u vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine, a njegova kazna trebala bi se izvršiti pred streljačkim vodom.

Mullin je odlučno odbacio zabrinutosti brojnih kritičara koji smatraju da bi prijenos pogubljenja mogao potaknuti ekstremiste na nove napade ili pretvoriti osuđenika u mučenika. Naglasio je da takav potez ne predstavlja dodatnu prijetnju za Sjedinjene Američke Države, prenosi CBS News.

​- Ne vidim nikakav povećani rizik u ovom trenutku zbog ovoga - izjavio je Mullin gostujući na televiziji CBS.

Nidal Malik Hasan je bivši američki bojnik američke vojske, bivši liječnik i masovni ubojica | Foto: Uniformed Services University

Ministar je objasnio da svatko tko napadne Ameriku mora biti svjestan da će država "doći po njega" i osigurati da kazna strogo odgovara počinjenom zločinu. Dodao je kako je njegov glavni posao zaštititi domovinu te da Ministarstvo domovinske sigurnosti svakodnevno analizira i procjenjuje moguće prijetnje.

​- Nemam nimalo suosjećanja za njega i apsolutno me nije briga kako će taj čovjek umrijeti - jasan je bio Mullin.

Kritike i reakcije iz političkih redova

Pentagon je prošlog tjedna najavio planove za javni prijenos Hasanovog pogubljenja koje je zakazano za 3. prosinca. To će ujedno biti prvo vojno pogubljenje od 1961. godine, a najava je odmah izazvala burne reakcije političara s obje strane političkog spektra koji upozoravaju na opasnost davanja nepotrebnog publiciteta ubojici.

Republikanska senatorica Lisa Murkowski pozvala je Pentagon da hitno odustane od te odluke, ističući kako nema baš nikakve potrebe za javnim prijenosom bilo kakvog pogubljenja. Napomenula je da bi takav nepromišljen potez osuđeniku donio samo status mučenika koji on zapravo i priželjkuje. Slično razmišlja i potpredsjednik JD Vance, koji je potvrdio da on osobno sigurno neće gledati prijenos ako do njega uopće dođe.

​- Nitko to ne mora gledati ako ne želi - odgovorio je Mullin na sve brojnije kritike svojih stranačkih kolega.

Pravni stručnjaci u međuvremenu upozoravaju da bi se složeno pitanje javnog prijenosa smrtne kazne vrlo lako moglo naći pred sudovima. Vojni propisi trenutno jasno nalažu da pogubljenju smije prisustvovati samo strogo ograničen krug ljudi, u koji spadaju dužnosnici, članovi obitelji i dva predstavnika medija. Zbog toga ostaje velika nepoznanica može li vojska uopće legalno organizirati javni prijenos putem interneta ili televizije.

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Konačna odluka sada je u rukama predsjednika Donalda Trumpa, koji je i sam potvrdio novinarima da uvažava različita mišljenja o tom osjetljivom pitanju. Predsjednik je istaknuo kako zna što bi vojska voljela učiniti, ali je dodao da će upravo on na kraju morati prelomiti i donijeti konačnu presudu o formatu pogubljenja. Ministar Mullin u međuvremenu čvrsto stoji uz predsjednika i brani njegove poteze.

​- Slijedim predsjednika Trumpa. On je vrhovni zapovjednik zemlje i radi fenomenalan posao - zaključio je Mullin.