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PREKRŠILI ZAKON?

Ministarstvo pravosuđa SAD-a istražuje televizijske kuće zbog bojkota Bijele kuće

Piše HINA,
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Ministarstvo pravosuđa SAD-a istražuje televizijske kuće zbog bojkota Bijele kuće
Foto: Ken Cedeno
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Američko ministarstvo pravosuđa priopćilo je u subotu da istražuje jesu li televizijske mreže prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog natjecanja svojom odlukom da bojkotiraju izvještavanje iz Bijele kuće

Televizijske mreže pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News, navelo je ministarstvo pravosuđa.

- Zajednički bojkot među tržišnim konkurentima može predstavljati kršenje Shermanovog zakona - izjavio je glasnogovornik Ministarstva pravosuđa.

Shermanov zakon prvi je i temeljni savezni zakon SAD-a iz područja zaštite tržišnog natjecanja, usvojen još 1890. godine. Njime se, među ostalim, zabranuju bilo kakvi ugovori, dogovori ili zavjere koji ograničavaju slobodnu trgovinu. To uključuje i zajedničke bojkote. 

- Odjel za zaštitu tržišnog natjecanja jednostavno provodi istragu kako bi utvrdio jesu li ove medijske organizacije prekršile zakone o zaštiti tržišnog natjecanja - navodi se.

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Ova je istraga najnoviji u nizu sukoba između Trumpove administracije i glavnih medijskih kuća. Predsjednik Donald Trump više je puta mainstream medije nazvao "lažnim vijestima" te se često sukobljava s novinarima tijekom susreta s medijima.

Ovaj potez također stvara pravni i potencijalno financijski pritisak na medije kako bi nastavili izvještavati o predsjedniku, čak i kada se ne slažu s načinom na koji Bijela kuća postupa prema njima.

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Televizijske mreže nisu odmah odgovorile na Reutersove upite za komentar. Istraga dolazi nakon višetjednih napetosti između Bijele kuće i medija.

Bijela kuća je 19. rujna zabranila ulazak u zgradu novinarima CNN-a, Politica i mreže MS NOW, oduzevši im akreditacije. Iz Bijele kuće je poručeno da je izvještavanje o predsjedniku "privilegija, a ne pravo". Navedeni mediji tužili su administraciju, tvrdeći da izopćenje krši prvi amandman te da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja.

CNN je jedna od pet medijskih organizacija — uz ABC, CBS, Fox News i NBC — koje čine primarni televizijski novinarski 'pool' Bijele kuće. Oni dijele troškove praćenja predsjednika, izmjenjuju se u organizaciji izvještavanja i dijele snimke s medijima diljem zemlje.

Sve televizijske mreže koje prate Bijelu kuću, uključujući Fox News, obustavile su izvještavanje u znak solidarnosti i odbile osigurati zamjensko praćenje događaja.

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Bijela kuća vratila je akreditacije 24. rujna nakon što je američki okružni sudac Timothy Kelly presudio da je zabrana vjerojatno protuustavna te naložio administraciji da im "odmah vrati, ponovno uspostavi i obnovi" pristup.

Međutim, sporovi oko pristupa određenim predsjedničkim događajima i rasporedu novinarskog bazena nastavili su se i nakon toga.

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