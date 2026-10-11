Ministarstvo pravosuđa SAD-a istražuje televizijske kuće zbog bojkota Bijele kuće

Televizijske mreže pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News, navelo je ministarstvo pravosuđa.

- Zajednički bojkot među tržišnim konkurentima može predstavljati kršenje Shermanovog zakona - izjavio je glasnogovornik Ministarstva pravosuđa.

Shermanov zakon prvi je i temeljni savezni zakon SAD-a iz područja zaštite tržišnog natjecanja, usvojen još 1890. godine. Njime se, među ostalim, zabranuju bilo kakvi ugovori, dogovori ili zavjere koji ograničavaju slobodnu trgovinu. To uključuje i zajedničke bojkote.

- Odjel za zaštitu tržišnog natjecanja jednostavno provodi istragu kako bi utvrdio jesu li ove medijske organizacije prekršile zakone o zaštiti tržišnog natjecanja - navodi se.

Ova je istraga najnoviji u nizu sukoba između Trumpove administracije i glavnih medijskih kuća. Predsjednik Donald Trump više je puta mainstream medije nazvao "lažnim vijestima" te se često sukobljava s novinarima tijekom susreta s medijima.

Ovaj potez također stvara pravni i potencijalno financijski pritisak na medije kako bi nastavili izvještavati o predsjedniku, čak i kada se ne slažu s načinom na koji Bijela kuća postupa prema njima.

Televizijske mreže nisu odmah odgovorile na Reutersove upite za komentar. Istraga dolazi nakon višetjednih napetosti između Bijele kuće i medija.

Bijela kuća je 19. rujna zabranila ulazak u zgradu novinarima CNN-a, Politica i mreže MS NOW, oduzevši im akreditacije. Iz Bijele kuće je poručeno da je izvještavanje o predsjedniku "privilegija, a ne pravo". Navedeni mediji tužili su administraciju, tvrdeći da izopćenje krši prvi amandman te da im se Bijela kuća osvećuje zbog njihova izvještavanja.

CNN je jedna od pet medijskih organizacija — uz ABC, CBS, Fox News i NBC — koje čine primarni televizijski novinarski 'pool' Bijele kuće. Oni dijele troškove praćenja predsjednika, izmjenjuju se u organizaciji izvještavanja i dijele snimke s medijima diljem zemlje.

Sve televizijske mreže koje prate Bijelu kuću, uključujući Fox News, obustavile su izvještavanje u znak solidarnosti i odbile osigurati zamjensko praćenje događaja.

Bijela kuća vratila je akreditacije 24. rujna nakon što je američki okružni sudac Timothy Kelly presudio da je zabrana vjerojatno protuustavna te naložio administraciji da im "odmah vrati, ponovno uspostavi i obnovi" pristup.

Međutim, sporovi oko pristupa određenim predsjedničkim događajima i rasporedu novinarskog bazena nastavili su se i nakon toga.