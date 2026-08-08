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SAD planira pomoć vrijednu milijardu dolara vladi novog kolumbijskog čelnika

Piše HINA,
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SAD planira pomoć vrijednu milijardu dolara vladi novog kolumbijskog čelnika
Foto: Luisa Gonzalez
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Novi kolumbijski predsjednik desne orijentacije, 48-godišnji De La Espriella položio je prisegu u petak te u svom inauguracijskom govoru obećao odlučnu borbu protiv trgovine drogom, kao i mjere štednje radi vraćanja povjerenja u gospodarstvo.

State Department je u petak objavio da administracija predsjednika Donalda Trumpa planira osigurati milijardu dolara sigurnosne pomoći vladi novog kolumbijskog predsjednika Abelarda De La Esprielle.

"Kao temelj tog obnovljenog partnerstva, Sjedinjene Države – u suradnji s Kongresom – namjeravaju najaviti dodjelu milijarde dolara pomoći u sklopu sigurnosnog paketa namijenjenog potpori administraciji predsjednika De La Esprielle u ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva",

Novi kolumbijski predsjednik desne orijentacije, 48-godišnji De La Espriella položio je prisegu u petak te u svom inauguracijskom govoru obećao odlučnu borbu protiv trgovine drogom, kao i mjere štednje radi vraćanja povjerenja u gospodarstvo. 

De La Espriella je pobijedio u lipanju u drugom krugu izbora, a kao saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, tijekom svoje odvjetničke karijere zastupao je osobe povezane s desničarskim paravojnim skupinama. 

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