SAD planira pomoć vrijednu milijardu dolara vladi novog kolumbijskog čelnika

State Department je u petak objavio da administracija predsjednika Donalda Trumpa planira osigurati milijardu dolara sigurnosne pomoći vladi novog kolumbijskog predsjednika Abelarda De La Esprielle.

"Kao temelj tog obnovljenog partnerstva, Sjedinjene Države – u suradnji s Kongresom – namjeravaju najaviti dodjelu milijarde dolara pomoći u sklopu sigurnosnog paketa namijenjenog potpori administraciji predsjednika De La Esprielle u ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva",

Novi kolumbijski predsjednik desne orijentacije, 48-godišnji De La Espriella položio je prisegu u petak te u svom inauguracijskom govoru obećao odlučnu borbu protiv trgovine drogom, kao i mjere štednje radi vraćanja povjerenja u gospodarstvo.

De La Espriella je pobijedio u lipanju u drugom krugu izbora, a kao saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, tijekom svoje odvjetničke karijere zastupao je osobe povezane s desničarskim paravojnim skupinama.