Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI UDAR

SAD podiže carine na više od 400 proizvoda, uključujući čelik

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SAD podiže carine na više od 400 proizvoda, uključujući čelik
Foto: Nathan Howard

Ministarstvo je novim tarifama obuhvatilo i uvozne dijelove za ispušne sustave automobila, električni čelik potreban za proizvodnju električnih vozila...

Ministarstvo trgovine SAD-a u utorak je objavilo da podiže carine na čelik i aluminij za više od 400 proizvoda, uključujući vjetroturbine, kućanske aparate, tešku mehanizaciju, željezničke vagone, motocikle, brodske motore, namještaj i stotine drugih proizvoda. Ministarstvo je objavilo da se na popis "derivata" proizvoda od čelika i aluminija obuhvaćenih sektorskim carinama dodaje 407 kategorija proizvoda, s time da se na sadržaj čelika i aluminija u tim proizvodima primjenjuje carina od 50 posto, a na preostali sadržaj državna stopa.

Financijski analitičari tvrtke Evercore ISI u istraživačkoj bilješci naveli su da se mjera odnosi na više od 400 proizvoda, čiji je uvoz prošle godine iznosio preko 200 milijardi dolara, te se procjenjuje da će povećati ukupnu efektivnu carinsku stopu za oko jedan postotni bod.

SKOK SA 300 MILIJARDI Američki ministar financija očekuje znatan rast prihoda od carina, smanjivat će golemi dug
Američki ministar financija očekuje znatan rast prihoda od carina, smanjivat će golemi dug

Ministarstvo je novim tarifama obuhvatilo i uvozne dijelove za ispušne sustave automobila, električni čelik potreban za proizvodnju električnih vozila, komponente za autobuse i klima-uređaje, kao i kućanske aparate poput hladnjaka, zamrzivača i sušilica.

Skupina stranih proizvođača automobila pozvala je Ministarstvo da ne dodaje te dijelove, upozoravajući da SAD nema domaće kapacitete za zadovoljavanje trenutne potražnje.

Tvrtka Tesla je bezuspješno tražila od Ministarstva trgovine da odbije zahtjev za dodavanje čeličnih proizvoda koji se koriste u motorima električnih vozila i vjetroturbinama, tvrdeći da u SAD-u nema raspoloživih kapaciteta za proizvodnju čelika potrebnog za pogonske sklopove električnih vozila.

CARINA FOTO E, nećeš moći! Iz BiH je u Hrvatsku htio prošvercati 384 mobitela, skrivao ih u hladnjači
FOTO E, nećeš moći! Iz BiH je u Hrvatsku htio prošvercati 384 mobitela, skrivao ih u hladnjači

Nove tarife stupaju na snagu odmah i uključuju kompresore, pumpe i metal u uvezenoj kozmetici i drugoj ambalaži za osobnu njegu, poput aerosolnih limenki.

„Današnja akcija proširuje doseg carina na čelik i aluminij i zatvara vrata njihovom zaobilaženju, podržavajući kontinuiranu revitalizaciju američke industrije čelika i aluminija“, rekao je Jeffrey Kessler, podtajnik za trgovinu, industriju i sigurnost.

Proizvođači čelika podnijeli su peticiju administraciji da proširi carine kako bi uključile dodatne čelične i aluminijske autodijelove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'
DA NE POVJERUJEŠ

Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o tučnjavi te utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025