SAD podiže carine na više od 400 proizvoda, uključujući čelik

Ministarstvo trgovine SAD-a u utorak je objavilo da podiže carine na čelik i aluminij za više od 400 proizvoda, uključujući vjetroturbine, kućanske aparate, tešku mehanizaciju, željezničke vagone, motocikle, brodske motore, namještaj i stotine drugih proizvoda. Ministarstvo je objavilo da se na popis "derivata" proizvoda od čelika i aluminija obuhvaćenih sektorskim carinama dodaje 407 kategorija proizvoda, s time da se na sadržaj čelika i aluminija u tim proizvodima primjenjuje carina od 50 posto, a na preostali sadržaj državna stopa.

Financijski analitičari tvrtke Evercore ISI u istraživačkoj bilješci naveli su da se mjera odnosi na više od 400 proizvoda, čiji je uvoz prošle godine iznosio preko 200 milijardi dolara, te se procjenjuje da će povećati ukupnu efektivnu carinsku stopu za oko jedan postotni bod.

Ministarstvo je novim tarifama obuhvatilo i uvozne dijelove za ispušne sustave automobila, električni čelik potreban za proizvodnju električnih vozila, komponente za autobuse i klima-uređaje, kao i kućanske aparate poput hladnjaka, zamrzivača i sušilica.

Skupina stranih proizvođača automobila pozvala je Ministarstvo da ne dodaje te dijelove, upozoravajući da SAD nema domaće kapacitete za zadovoljavanje trenutne potražnje.

Tvrtka Tesla je bezuspješno tražila od Ministarstva trgovine da odbije zahtjev za dodavanje čeličnih proizvoda koji se koriste u motorima električnih vozila i vjetroturbinama, tvrdeći da u SAD-u nema raspoloživih kapaciteta za proizvodnju čelika potrebnog za pogonske sklopove električnih vozila.

Nove tarife stupaju na snagu odmah i uključuju kompresore, pumpe i metal u uvezenoj kozmetici i drugoj ambalaži za osobnu njegu, poput aerosolnih limenki.

„Današnja akcija proširuje doseg carina na čelik i aluminij i zatvara vrata njihovom zaobilaženju, podržavajući kontinuiranu revitalizaciju američke industrije čelika i aluminija“, rekao je Jeffrey Kessler, podtajnik za trgovinu, industriju i sigurnost.

Proizvođači čelika podnijeli su peticiju administraciji da proširi carine kako bi uključile dodatne čelične i aluminijske autodijelove.