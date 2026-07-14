SAD ponovno napao Iran, Teheran gađao tankere

Američke snage izvele su novi val udara na iranske ciljeve, a Teheran je napao dva tankera povezana s Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je da su dva krstareća projektila pogodila tankere dok su plovili južnim pomorskim koridorom kroz teritorijalne vode Omana. Poginuo je jedan član posade iz Indije, dok je osmero ljudi ozlijeđeno, navelo je ministarstvo. Istodobno su iranski mediji izvijestili o eksplozijama na više lokacija duž južne obale zemlje, nakon što je američka vojska izvela treću uzastopnu noć napada.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je najavio nove snažne napade na Iran tijekom ponedjeljka i utorka, kao i obnovu pomorske blokade brodova koji plove prema iranskim lukama ili iz njih isplovljavaju. Prema priopćenju američke vojske, blokada bi trebala stupiti na snagu u utorak u 20 sati po GMT-u. Nakon te objave cijene nafte naglo su porasle. U radijskom intervjuu Trump je također dao naslutiti da bi SAD mogao gađati duboko ukopani objekt u središnjem Iranu poznat kao 'Pickaxe Mountain'.

Namjena tog objekta već je dugo predmet nagađanja zbog njegove blizine nuklearnom postrojenju Natanz. Jedna od teorija jest da Iran ondje planira izgraditi tajno postrojenje za obogaćivanje uranija sposobno proizvoditi materijal za nuklearno oružje. Trump je rekao da je Pickaxe Mountain moguća meta te da će ga SAD "vjerojatno napasti prilično brzo".

Američka vojska kasnije je objavila da je novi val napada na Iran završen. Iranski mediji prethodno su izvijestili o eksplozijama na otoku Kišu u Perzijskom zaljevu, u blizini lučkog grada Bušehra, na otoku Kešmu u Hormuškom tjesnacu te u južnom gradu Bandar Abasu. U međuvremenu je Iran napao dva tankera za koja UAE tvrdi da su plovila kroz omanske teritorijalne vode južnim pomorskim koridorom.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC), kako prenose iranski mediji, priopćila je da je američka vojska pokušala preusmjeriti više brodova na "nezakonitu rutu". Navodi da su oba tankera isključila navigacijske sustave i ignorirala višestruka upozorenja, nakon čega su pogođena i onesposobljena.

Jordanska državna televizija, pozivajući se na vojsku, izvijestila je da su presretnuta četiri projektila lansirana iz Irana. Sirene za zračnu opasnost ponovno su se oglasile i u Bahreinu, još jednom američkom savezniku u Zaljevu. Ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo je građane putem platforme X da ostanu mirni i potraže zaklon, ne iznoseći dodatne pojedinosti. Bahrein i Kuvajt već su prethodne noći izvijestili o neprijateljskim raketnim napadima.

Američka vojska priopćila je da su najnoviji napadi usmjereni na dodatno slabljenje iranske sposobnosti napadanja trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz nafte, plina i umjetnih gnojiva. Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da će SAD postati "ČUVAR HORMUŠKOG TJESNACA" te da će od teretnih brodova naplaćivati pristojbu od 20 posto ili bilo koji drugi iznos koji bude potreban "kako bi osigurao sigurnost na ovom vrlo nestabilnom dijelu svijeta".

Američki državni tajnik Marco Rubio još je krajem lipnja izjavio da nijedna država nema pravo naplaćivati prolazak međunarodnim vodama jer one ne pripadaju nijednoj pojedinačnoj državi. Takav zahtjev, rekao je tada, nikada ne bi mogao biti dio prihvatljivog sporazuma.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči ironično je reagirao na Trumpovu objavu na platformi X, poručivši da je američki predsjednik "apsolutno u pravu" te da "onaj tko osigurava siguran prolaz trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac treba biti plaćen za tu uslugu". "Iran je oduvijek bio ČUVAR tjesnaca i to će ostati ZAUVIJEK. Dvadeset posto je, naravno, previše. Mi ćemo biti pravedni", napisao je.

Američke snage posljednjih su dana više puta napale ciljeve u Iranu, tvrdeći da odgovaraju na iranske napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran je uzvratio vlastitim napadima, uključujući udare na zaljevske države. Sve intenzivnija razmjena napada dodatno je pojačala strah od potpunog nastavka rata u regiji, osobito nakon što je Trump prošlog tjedna objavio da je primirje s Teheranom završeno.