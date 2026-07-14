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NEMA MIRA

Amerikanci završili treći val napada na Iran. Trump: 'Na svojoj strani nemaju ništa...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Amerikanci završili treći val napada na Iran. Trump: 'Na svojoj strani nemaju ništa...'
Foto: Reuters
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Bijela kuća potvrdila je da je on prošli tjedan službeno obavijestio Kongres o ponovnom početku rata s Iranom...

Američka vojska je rano u ponedjeljak priopćila da je završila novi, petosatni val napada na Iran "treću uzastopnu noć". 

„Tijekom petosatne misije, američke snage uspješno su pogodile vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušeher, Šabahar, Džask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abas”, objavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u priopćenju na platformi X.

SAD je pokrenuo nove napade rano u utorak po europskom vremenu, što je nova eskalacija između dviju strana u trenutku dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom još uvijek „moguć”.

CENTCOM je ranije priopćio da je vojska započela „treću uzastopnu noć napada na Iran”, nakon što je Trump najavio da će SAD „večeras jako udariti” Iran.

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Republikanac je u radijskom razgovoru rekao da iransko vodstvo „ne može učiniti apsolutno ništa” protiv tih napada. 

„Na svojoj strani nemaju ništa osim svojih velikih riječi”, kazao je američki predsjednik.  

Bijela kuća potvrdila je da je on prošli tjedan službeno obavijestio Kongres o ponovnom početku rata s Iranom. 

Ujedinjeni Arapski Emirati u utorak su pak izvijestili o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade.

US says it has completed latest wave of strikes on Iran
Foto: Reuters

Trump je ranije na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio da će SAD preuzeti kontrolu nad tim ključnim morskim prolazom te da će se ponovno uspostaviti blokada iranskih luka, piše France Presse. 

Američka vojska najavila je da blokada stupa na snagu u utorak u 22 sati po srednjoeuropskom vremenu, dodaje francuska agencija.

Trump je najavio da će, baš kao što naknade za prolaz Hormuškim tjesnacem želi uvesti Teheran, SAD za to uvesti cijenu od „20 posto vrijednosti tereta”. 

Šef iranske diplomacije Abas Arakči odgovorio mu je na platformi X, kazavši da je Iran „oduvijek bio čuvar tjesnaca i to će ostati zauvijek".

Trump je „potpuno u pravu”, nastavio je iranski ministar vanjskih poslova.

„Tko god osigurava siguran i nesmetan prolaz trgovačkim brodovima u Hormuškom tjesnacu, trebao bi biti plaćen”. 

„20 posto je očito previše. Mi ćemo biti pravedni”, zaključio je Arakči. 

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