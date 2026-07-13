Američka vojska započet će s provedbom pomorske blokade Irana u utorak, rekao je u ponedjeljak Zajednički pomorski informacijski centar (JMIC) pod vodstvom američke mornarice
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NOVA ESKALACIJA SAD od utorka blokira iranske luke: Najavili presretanje i zapljenu brodova
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Ova blokada, koja pokriva sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, bit će provedena za sav brodski promet, neovisno o zastavi, od 22 sata po GMT-u 14. srpnja, priopćio je centar.
"Bilo koje plovilo za koje se smatra da ulazi ili izlazi iz blokiranih područja bez odobrenja bit će presreteno, preusmjereno ili zapljenjeno. Nad plovilima koja se ne pridržavaju propisa može biti zakonski primijenjena sila", navodi se u priopćenju.
Centar je rekao da neutralni tranzit kroz Hormuški tjesnac prema ili iz neiranskih odredišta neće biti ometan.
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