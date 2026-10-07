SAD pozvao Rusiju: Objavite više informacija o smrti laborantice u institutu za kugu!

Rusija bi trebala podijeliti više informacija o prošlotjednoj smrti laboratorijske radnice, rekao je u utorak američki državni tajnik Marco Rubio, dodajući da Washington "vrlo pozorno" prati situaciju.

Laborantica sibirskog instituta za istraživanje kuge razboljela se i u petak preminula pod još nerazjašnjenim okolnostima.

Vlasti su nakon toga stavile desetke ljudi u karantenu, a na društvenim mrežama pojavila se zabrinutost za javno zdravlje.

Ruske vlasti poručile su da je situacija pod kontrolom.

"Mislim da je na Rusiji da, naravno, podijeli više informacija sa svijetom. Situaciju pratimo vrlo pomno, iz sata u sat", rekao je Rubio novinarima na Islandu.

Rubio je rekao da SAD raspolaže mjerama kojima može pomoći Rusiji ako se pokaže da je situacija ozbiljnija nego što se zasad priznaje, ali da je za to potrebno prikupiti više informacija.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak novinarima da bi o tom slučaju uskoro trebao telefonski razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Na pitanje što obavještajne službe govore o situaciji u Rusiji, Trump je odgovorio da se o situaciji vode "vrlo opsežni razgovori" te da bi više informacija mogli objaviti već sutra.