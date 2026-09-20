Američka vojska priopćila je da je u subotu u napadu na plovilo na Karibima ubila četvero ljudi, za koje tvrdi da su bili uključeni u trgovinu drogom
'izvansudska ubojstva'
SAD: U napadu na plovilo na Karibima ubili smo četvero ljudi
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Potvrđeni obavještajni podaci pokazali su da je plovilo aktivno sudjelovalo u trgovini narkoticima, objavilo je američko Južno zapovjedništvo na platformi X.
To je najnoviji u nizu napada koji traju od prošle godine, usmjerenih protiv onoga što Trumpova administracija opisuje kao "narko-teroriste".
Objava od subote uslijedila je 10 dana nakon napada, također na Karibima, u kojem su ubijene tri osobe, priopćila je američka vojska.
Od početka američkih napada na plovila na Karibima i u istočnom Pacifiku ubijeno je više od 220 ljudi.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava napade su okarakterizirale kao "izvansudska ubojstva".
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