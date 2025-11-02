Šef Pentagona: Troje mrtvih u novom američkom napadu brod s drogom na Karibima

Tri muškarca su ubijena u napadu, napisao je Hegseth u objavi na X-u, dodajući da se napad dogodio u međunarodnim vodama i da nitko od američkog vojnog osoblja nije ozlijeđen.

Hegseth se pozvao na neodređene obavještajne nalaze kako bi opravdao napad, dodajući da je brod "prolazio poznatom rutom za trgovinu narkoticima i prevozio narkotike". Nije precizirao gdje se na Karibima brod nalazio kada je napadnut.

Njegove izjave isprva nisu mogle biti neovisno provjerene.

- Ovi narkoteroristi donose drogu na naše obale kako bi otrovali Amerikance kod kuće - i neće uspjeti. Ministarstvo će se prema njima odnositi TOČNO onako kako smo se odnosili prema Al Kaidi. Nastavit ćemo ih pratiti, mapirati, loviti i ubijati - nastavio je Hegseth.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao oštre mjere protiv narkokartela.