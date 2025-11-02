Obavijesti

News

Komentari 2
SUKOB U MEĐUNARODNIM VODAMA

Šef Pentagona: Troje mrtvih u novom američkom napadu brod s drogom na Karibima

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Šef Pentagona: Troje mrtvih u novom američkom napadu brod s drogom na Karibima
Foto: US NAVY

Američka vojska izvela je još jedan smrtonosni napad na brod navodno natovaren drogom u Karipskom moru, rekao je u subotu šef Pentagona Pete Hegseth.

Tri muškarca su ubijena u napadu, napisao je Hegseth u objavi na X-u, dodajući da se napad dogodio u međunarodnim vodama i da nitko od američkog vojnog osoblja nije ozlijeđen.

Hegseth se pozvao na neodređene obavještajne nalaze kako bi opravdao napad, dodajući da je brod "prolazio poznatom rutom za trgovinu narkoticima i prevozio narkotike". Nije precizirao gdje se na Karibima brod nalazio kada je napadnut.

Njegove izjave isprva nisu mogle biti neovisno provjerene.

TVRDE DA SU KRIJUMČARI DROGE Američka vojska napala 4 broda u Tihom oceanu, ubili su 14 ljudi
Američka vojska napala 4 broda u Tihom oceanu, ubili su 14 ljudi

- Ovi narkoteroristi donose drogu na naše obale kako bi otrovali Amerikance kod kuće - i neće uspjeti. Ministarstvo će se prema njima odnositi TOČNO onako kako smo se odnosili prema Al Kaidi. Nastavit ćemo ih pratiti, mapirati, loviti i ubijati - nastavio je Hegseth. 

PET POSTO BDP-A Evo zašto se Amerikanci povlače iz Istočne Europe i Balkana
Evo zašto se Amerikanci povlače iz Istočne Europe i Balkana

Američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao oštre mjere protiv narkokartela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025