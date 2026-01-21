Obavijesti

Amerikanci zaplijenili još jedan naftni tanker u Karipskom moru

Foto: southcom/x

SAD je odlučan "osigurati da jedina nafta koja napušta Venezuelu bude ona koja je koordinirana na ispravan i zakonit način", naveo je SOUTHCOM, dodajući da je operacija provedena "bez incidenata".

Američke su snage ponovno preuzele kontrolu nad jednim naftnim tankerom u Karipskom moru, priopćila je u utorak vojska.

Motorni brod Sagitta prkosio je blokadi koju je predsjednik Donald Trump uveo sankcioniranim tankerima, objavio je Američki južni zapovjedni stožer (SOUTHCOM) na platformi X.

Zapljena je posljednja u nizu sličnih akcija posljednjih tjedana nakon što je Trump najavio "potpunu i sveobuhvatnu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera" koji putuju prema Venezueli i iz nje. On optužuje tu južnoameričku državu za krađu nafte, zemlje i druge imovine od SAD-a te je poručio da se ta imovina mora vratiti.

Američke snage znatno su povećale svoju prisutnost u Karipskom moru. Posljednjih mjeseci u regiju su raspoređeni dodatni borbeni zrakoplovi i najveći svjetski nosač aviona USS Gerald R. Ford.

Američke su snage, tijekom vojne operacije u Caracasu 3. siječnja, zbacile i privele autoritarnog vođu Venezuele Nicolasa Madura te ga prebacile u SAD. Protiv njega je u New Yorku podignuta optužnica za kaznena djela povezana s drogom.

Trump je jasno dao do znanja da SAD namjerava preuzeti kontrolu nad trgovinom venezuelanske nafte kao sredstvom pritiska na vladu u Caracasu.

