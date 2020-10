SAD: Vojska testira posebne naočale za njihove pse tragače

Vojni psi obučeni su za traganje za eksplozivom, no u tome su im poslu potrebne instrukcije vodiča, a uz pomoć ovih naočala moći će dobivati instrukcije sa sigurne udaljenosti za ljude

<p>Američka vojska razvija posebne AR naočale za proširenu stvarnost namijenjene vojnim psima, koje su dizajnirane tako da im omogućuju dobivanje naredbi s velike udaljenosti. Tehnologiju je realizirao istraživački odjel Army Research Officea u suradnji s tvrtkom Command Sight, koja će izraditi naočale.</p><p>Vojni psi obučeni su za traganje za eksplozivom, no u tome su im poslu potrebne instrukcije vodiča, a uz pomoć ovih naočala moći će dobivati instrukcije sa sigurne udaljenosti za ljude. Naočale bi trebale olakšati upravljanje psima te istodobno čuvati živote vojnike, piše BBC.</p><p>U dosadašnjoj praksi vojnici obično usmjeravaju pse ručnim signalima ili laserom, no u oba slučaja instruktor mora biti u blizini. </p><p>No to neće biti potrebno ako ovaj prototip, koji koristi umjetnu inteligenciju uđe u širu primjenu, rekli su vojni izvori. </p><p>Vodiči pasa daju upute za kretanja vojnim psima uz pomoć pokazivača smjera koji se projicira na staklu naočala, a vodič istodobno ima pregled svega što vidi pas na zaslonu svojeg tableta.</p><p>Nošenje naočala za pse nije novost. Oni su obučeni da ih nose kao zaštitu od loših vremenskih uvjeta i kapljica, no sustav s virtualnom stvarnošću za njih je nov. </p><p>Osnivač Command Sighta, Dr AJ Peper kazao je da je projekt još u "početnoj fazi istraživanja", no da dosadašnji rezultati "obećavaju".</p><p>Testirao ih je na jednom od najpametnijih pasa u američkoj vojsci, svom rotvajleru Matteru, koji se na naočale vrlo brzo priviknuo.</p><p>Stručnjaci tvrtke kažu da psi stvari gledaju drugačije nego mi, pa će se za vrijeme razvoja naočala baviti i proučavanjem percepcije i kognitivnih sposobnosti pasa koji su dosad izvršavali isključivo glasovne komande, a sada će se morati prilagoditi vizualnim komandama u naočalama. </p>