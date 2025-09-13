Obavijesti

News

Komentari 1
STRANAČKI IZBORI

Sada i službeno. Grmoja ide na izbore za predsjednika Mosta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sada i službeno. Grmoja ide na izbore za predsjednika Mosta
Zagreb: Konferencija za medije saborskog zastupnika Nikole Grmoje | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Istaknuo je da se Most zalaže za Hrvatsku bez korupcije i klijentelizma, utemeljenu na kršćanskim i obiteljskim vrijednostima

Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja u subotu je najavio kandidaturu za predsjednika stranke poručivši kako želi da Most postane "prva suverenistička snaga u Hrvatskoj", a  građane je pozvao da se uključe "u narodni pokret protiv poniženja, korupcije i nepravde".

"Preživjeli smo sve udare i pokušaje da nas se ugasi ili stavi pod kontrolu. Ostali smo jedini izvan dohvata vladajućeg HDZ-a i struktura tzv. duboke države. Nismo po volji ni lijevima, ni lažno desnima jer smo svoji", napisao je Grmoja na facebooku.

Istaknuo je da se Most zalaže za Hrvatsku bez korupcije i klijentelizma, utemeljenu na kršćanskim i obiteljskim vrijednostima. Poručio je da je otvoren za okupljanje na političkom spektru, ali ne "pod svaku cijenu", već samo u interesu Domovine i Mosta.

USKORO IGRAJU EUROPU Snažno nevrijeme nije zaobišlo ni Mostar. Nastradao je stadion Zrinjskog, hitno treba sanaciju
Snažno nevrijeme nije zaobišlo ni Mostar. Nastradao je stadion Zrinjskog, hitno treba sanaciju

"Mostu kojeg želim voditi bliži će biti čovjek koji pošteno radi i gradi ovu zemlju, nego onaj koji se poziva na naše vrijednosti, a u stvarnosti potkrada Hrvatsku", istaknuo je.

Građanima je poručio da Most nije samo stranka, nego, kako kaže, narodni pokret ljudi koji ne pristaju na poniženje, korupciju i nepravdu.

Unutarstranački izbori, na kojima će se birati predsjednik, predsjedništvo i Glavni odbor stranke po načelu 'jedan čovjek - jedan glas', trebali bi biti raspisani krajem rujna ili početkom listopada, potvrđeno je Hini, a Grmoja će, pobijedi li, nasljediti Božu Petrova koji je na čelu Mosta već više od desetljeća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?
OGLASIO SE ODVJETNIK

Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?

Sutra ujutro u 8 sati idu sucu Županijskog suda koji će se izjasniti o prijedlogu ŽDO za istražni zatvor
Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?
ATENTAT U AMERICI

Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump
Preminuo je Robert Valdec
U 63. GODINI

Preminuo je Robert Valdec

Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala 2005. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025