Sada i službeno. Grmoja ide na izbore za predsjednika Mosta

Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja u subotu je najavio kandidaturu za predsjednika stranke poručivši kako želi da Most postane "prva suverenistička snaga u Hrvatskoj", a građane je pozvao da se uključe "u narodni pokret protiv poniženja, korupcije i nepravde".

"Preživjeli smo sve udare i pokušaje da nas se ugasi ili stavi pod kontrolu. Ostali smo jedini izvan dohvata vladajućeg HDZ-a i struktura tzv. duboke države. Nismo po volji ni lijevima, ni lažno desnima jer smo svoji", napisao je Grmoja na facebooku.

Istaknuo je da se Most zalaže za Hrvatsku bez korupcije i klijentelizma, utemeljenu na kršćanskim i obiteljskim vrijednostima. Poručio je da je otvoren za okupljanje na političkom spektru, ali ne "pod svaku cijenu", već samo u interesu Domovine i Mosta.

"Mostu kojeg želim voditi bliži će biti čovjek koji pošteno radi i gradi ovu zemlju, nego onaj koji se poziva na naše vrijednosti, a u stvarnosti potkrada Hrvatsku", istaknuo je.

Građanima je poručio da Most nije samo stranka, nego, kako kaže, narodni pokret ljudi koji ne pristaju na poniženje, korupciju i nepravdu.

Unutarstranački izbori, na kojima će se birati predsjednik, predsjedništvo i Glavni odbor stranke po načelu 'jedan čovjek - jedan glas', trebali bi biti raspisani krajem rujna ili početkom listopada, potvrđeno je Hini, a Grmoja će, pobijedi li, nasljediti Božu Petrova koji je na čelu Mosta već više od desetljeća.