Snažno nevrijeme nije zaobišlo ni Mostar. Nastradao je stadion Zrinjskog, hitno treba sanaciju

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HŠK Zrinjski Mostar

Nevrijeme je, između ostalog, oštetilo klupe za pričuvne igrače, pokretni tunel, semafor, kontrolni kontejner, a sve najbolje opisuje činjenica da je oštećen gol na glavnom terenu, napisali su iz kluba

Olujno nevrijeme koje je poharalo Hrvatsku, a pogotovo Rijeku, nije zaobišlo ni Bosnu i Hercegovinu. Zrinjski iz Mostara je na svojim službenim stranicama pokazao fotografije kako je i njihov stadion teško oštećen u nevremenu. Kako navode iz kluba, nevrijeme je krenulo sat vremena nakon utakmice Zrinjskog i Sarajeva pa nitko nije ozlijeđen, ali moraju sve brzo sanirati jer uskoro igraju Europu.

Foto: HŠK Zrinjski Mostar

"Nevrijeme je, između ostalog, oštetilo klupe za pričuvne igrače, pokretni tunel, semafor, kontrolni kontejner, a razmjere udara vjetra najbolje ilustrira činjenica da je oštećen jedan od golova na glavnom terenu, dok su klupe s pomoćnog terena završile na 150 metara udaljenom stadionskom parkingu. HŠK Zrinjski odmah je započeo s procjenom nastale štete te će Klub uložiti maksimalne napore kako bi u što kraćem roku osigurao uvjete za nesmetano odigravanje nadolazećih utakmica WWin lige BiH", stoji na stranicama kluba, a dalje se dodaje:

"S obzirom na to da nas za manje od tri tjedna očekuje i prva domaća utakmica ligaške faze UEFA Konferencijske lige, Klub izražava nadu da će u ovom izazovnom trenutku imati potrebnu podršku nadležnih institucija kako bi stadion što prije zadovoljio sve tehničke i sigurnosne standarde koje propisuje UEFA."

Foto: HŠK Zrinjski Mostar

Podsjetimo, Zrinjski i Igor Štimac 2. listopada igraju prvu utakmicu ligaške faze Konferencijske lige protiv gibraltarskog kluba Lincoln Red Imps te se šteta što prije treba sanirati.

Foto: HŠK Zrinjski Mostar
Foto: HŠK Zrinjski Mostar

FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'
DONČIĆEVA MAJKA

FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'

Mirjam Poterbin (51) najveća je podrška Luke Dončića (25), a vjerujemo da će mu pružiti koju riječ utjehe nakon što je sa Slovenijom ispao s EuroBasketa. Prati ga na utakmicama od malih nogu, zbog nje je izabrao Sloveniju, a ne Srbiju po ocu Saši, od kojega se Mirjam razvela
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a šuška se kako 'Benz' već ljubi novu

