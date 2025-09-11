Snažno nevrijeme nije zaobišlo ni Mostar. Nastradao je stadion Zrinjskog, hitno treba sanaciju

Olujno nevrijeme koje je poharalo Hrvatsku, a pogotovo Rijeku, nije zaobišlo ni Bosnu i Hercegovinu. Zrinjski iz Mostara je na svojim službenim stranicama pokazao fotografije kako je i njihov stadion teško oštećen u nevremenu. Kako navode iz kluba, nevrijeme je krenulo sat vremena nakon utakmice Zrinjskog i Sarajeva pa nitko nije ozlijeđen, ali moraju sve brzo sanirati jer uskoro igraju Europu.

"Nevrijeme je, između ostalog, oštetilo klupe za pričuvne igrače, pokretni tunel, semafor, kontrolni kontejner, a razmjere udara vjetra najbolje ilustrira činjenica da je oštećen jedan od golova na glavnom terenu, dok su klupe s pomoćnog terena završile na 150 metara udaljenom stadionskom parkingu. HŠK Zrinjski odmah je započeo s procjenom nastale štete te će Klub uložiti maksimalne napore kako bi u što kraćem roku osigurao uvjete za nesmetano odigravanje nadolazećih utakmica WWin lige BiH", stoji na stranicama kluba, a dalje se dodaje:

"S obzirom na to da nas za manje od tri tjedna očekuje i prva domaća utakmica ligaške faze UEFA Konferencijske lige, Klub izražava nadu da će u ovom izazovnom trenutku imati potrebnu podršku nadležnih institucija kako bi stadion što prije zadovoljio sve tehničke i sigurnosne standarde koje propisuje UEFA."

Podsjetimo, Zrinjski i Igor Štimac 2. listopada igraju prvu utakmicu ligaške faze Konferencijske lige protiv gibraltarskog kluba Lincoln Red Imps te se šteta što prije treba sanirati.

