Nevrijeme je, između ostalog, oštetilo klupe za pričuvne igrače, pokretni tunel, semafor, kontrolni kontejner, a sve najbolje opisuje činjenica da je oštećen gol na glavnom terenu, napisali su iz kluba
Snažno nevrijeme nije zaobišlo ni Mostar. Nastradao je stadion Zrinjskog, hitno treba sanaciju
Olujno nevrijeme koje je poharalo Hrvatsku, a pogotovo Rijeku, nije zaobišlo ni Bosnu i Hercegovinu. Zrinjski iz Mostara je na svojim službenim stranicama pokazao fotografije kako je i njihov stadion teško oštećen u nevremenu. Kako navode iz kluba, nevrijeme je krenulo sat vremena nakon utakmice Zrinjskog i Sarajeva pa nitko nije ozlijeđen, ali moraju sve brzo sanirati jer uskoro igraju Europu.
"Nevrijeme je, između ostalog, oštetilo klupe za pričuvne igrače, pokretni tunel, semafor, kontrolni kontejner, a razmjere udara vjetra najbolje ilustrira činjenica da je oštećen jedan od golova na glavnom terenu, dok su klupe s pomoćnog terena završile na 150 metara udaljenom stadionskom parkingu. HŠK Zrinjski odmah je započeo s procjenom nastale štete te će Klub uložiti maksimalne napore kako bi u što kraćem roku osigurao uvjete za nesmetano odigravanje nadolazećih utakmica WWin lige BiH", stoji na stranicama kluba, a dalje se dodaje:
"S obzirom na to da nas za manje od tri tjedna očekuje i prva domaća utakmica ligaške faze UEFA Konferencijske lige, Klub izražava nadu da će u ovom izazovnom trenutku imati potrebnu podršku nadležnih institucija kako bi stadion što prije zadovoljio sve tehničke i sigurnosne standarde koje propisuje UEFA."
Podsjetimo, Zrinjski i Igor Štimac 2. listopada igraju prvu utakmicu ligaške faze Konferencijske lige protiv gibraltarskog kluba Lincoln Red Imps te se šteta što prije treba sanirati.
