Sada pomaže doktorima: Mužu je namirisala da ima Parkinson

Les i Joy Milne iz Cheshireu u Velikoj Britaniji zajedno su bili od srednjoškolskih dana. Živjeli su sretnom i skladnom braku u kojem su dobili tri sina, no kada su zakoračili u tridesete Joy je primijetila promjenu kod svojeg supruga - počeo joj je neugodno zaudarati.

- Odjednom je počeo širiti neugodan miris, i iako smo bili u skladnim odnosima, taj me miris počeo smetati. Počela sam mu govoriti da se češće tušira i pere zube, a on bi mi zbunjeno odgovorio da je to upravo učinio. I dalje je neobično zaudarao, ali sam prestala prigovarati - priča Joy.

Godinama kasnije dijagnosticirana mu je Parkinsonova bolest te je utvrđeno da je neugodan miris bio upravo jedan od simptoma koji je pretkazivao dijagnozu. Do konačne dijagnoze, koju je moguće donijeti kada već nastupe ozbiljni simptomi, Lesu su živci bili već poprilično uništeni te je u nekoliko navrata bio i nasilan.

- Prvi put smo bili kod kuće i bila sam u šoku. Nasilni ispad ponovio se tri tjedna kasnije no uhvatila sam mu ruku koju je na mene podigao i onda je stao. Bio je izvan sebe, nije znao što radi - kaže Joy.

Foto: screenshot/Youtube

Godine 2005. preselili su natrag u Perth u Škotskoj, gdje su se i upoznali kao tinejdžeri. Počeli su odlaziti u grupe za potporu obiteljima i oboljelima od Parkinsona te je tada Joy u sobi osjetila isti neugodan miris.

Obratila se znanstveniku koji istražuje ovu tešku degenerativnu bolest koji je potom organizirao testiranje gdje je Joy mirisala majice ljudi. Stručnjaci su bili iznenađeni kojom točnošću je Joy 'detektirala' majice koje su nosili oboljeli. Šest od 12 majica, koliko je dobila za provjeru, zaista su nosili oboljeli od Parkinsona, no poznat miris osjetila je i na majici muškarca koji još nije imao dijagnozu. Nakon nekoliko mjeseci javio se liječnicima koji su utvrdili da ipak ima Parkinsonovu bolest.

- Joy nam je zapravo otkrila da je čovjek bolestan i prije nego je to itko znao - kazao je liječnik Tilo Kunath.

Les Milne je preminuo 2015. godine u 66. godini.

Foto: screenshot/Youtube

Njemu u spomen Joy danas pomoću svojeg izoštrenog mirisa pomaže liječnicima otkriti pacijente s ranim Parkinsonom u nadi da će to pomoći u njihovom liječenju, piše Daily Mail.

Parkinsonova bolest je bolest poremećaja pokreta zbog smanjenja lučenja kemijske supstancije dopamina u dijelu mozga koji ima važnu ulogu u kontroli voljnih pokreta. Veza između određenog mirisa i neurodegenerativne bolesti uspostavljena je upravo zahvaljujući Joy Milne.

Trenutno, znanstvenici ne znaju koje su točno molekule mirisa odgovorne za određeni miris kojeg Milne može otkriti. Izlučivanja kože sastoje se od više od 9 tisuća različitih molekula pa je teško odrediti onu specifičnu. Zbog toga uskaču u pomoć psi. Psi imaju 300 milijuna mirisnih receptora, što je puno više od samo 5 milijuna ljudskih i zato su psi nevjerojatno dobri u istraživanju mirisa