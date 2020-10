'Sada se ne smije spominjati lockdown, 'riječ na L', kao Voldemort u Harryju Potteru'

<p>Epidemiolog <strong>Branko Kolarić </strong>komentirao je pad broja novozaraženih u utorak u Zagrebu te je objasnio kako ne misli da je to rezultat novih mjera, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568805/Kao-Voldemort-u-H.-Potteru-sada-se-ne-smije-spominjati-lockdown-rijec-na-L.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>- Bilo bi super da je to zbog novih mjera, ali nisam optimističan da su već donijele takav rezultat. Tri do četiri tjedna je potrebno da mjere pokažu djelovanje, jedan tjedan uopće da se uvedu. Nema racionalnog objašnjenja zašto je danas u Zagrebu toliko manje zaraženih, jer da je u Zagrebu danas bilo kao proteklih dana, opet bismo na razini Hrvatske bili na 2000 - kazao je Kolarić koji je inače i član Znanstvenog savjeta Vlade za suzbijanje epidemije.</p><p>Rekao je i kako je u stalnom kontaktu s kolegama u Češkoj te objasnio koliko stotina ljudi ide u bolnice svaki dan na 2000 novooboljelih, te o drugim stvarima koje ga brinu.</p><p>- Redovno sam u kontaktu s kolegama iz Češke i drugdje po Europi, gledajući što se kod njih dešava s zdravstvenim sustavom. To je moj razlog za zabrinutost da se to ne dogodi i u Hrvatskoj. Porast je ubrzan. U subotu smo imali 2200 slučajeva. To je bilo veliko ubrzanje širenja epidemije i to je bio veliki alarm... Broj hospitalizacija se od 150 povećao na, evo, danas 900 ljudi koji su na bolničkom liječenju. Zato ja apeliram da ovo nije pet do 12, nego 12 i 10 za smanjiti ovako veliki prirast - poručio je.</p><p>- Ako bi se ovako nastavilo, mogli bismo imati nekoliko tisuća novozaraženih dnevno, a ako računamo da se pet do deset posto hospitalizira, onda je to na svakih od ovih 2000 to 100 do 200 ljudi koji će trebati bolničku zdravstvenu skrb. Imamo, u domovima za starije, ljude koji više ne idu u bolnicu ako imaju blaže ili bez simptoma. Pitanje je tko će skrbiti za sve te ljude. Čuli smo da je u Njemačkoj glavni ograničavajući faktor ljudski resurs - objasnio je Kolarić matematiku epidemije pa potom ilustrirao jedan fenomen širenja straha.</p><p>- U Harryju Potteru imali ste Lorda Voldemorta, čije se ime ne smije spominjati. Tako i sad - lockdown, riječ kojom se plaši ljude, 'riječ na L', a nije definirano što to znači. Svatko u svojoj glavi ima što bi to trebalo značiti. Trebalo bi se znati koje će se mjere znati unaprijed, da se komunicira s javnosti. Ponavljam da mi policijski sat nismo imali niti na proljeće kad smo imali tzv. lockdown, odnosno 'riječ na L' - rekao je.</p><p>Kolarić je svakako za to da se sada, dok još uvijek nisu brojke novozaraženih kao u nekim drugim zemljama, uvedu konkretne mjere potpunog zaustavljanja kontaktiranja u određenim zatvorenim prostorima. Smatra i da bi bilo najbolje na dva tjedna, privremeno, zatvoriti teretane, kafiće, restorane.</p><p>- Bolje povući ručnu sada i što prije ih ponovo pustiti, nego riskirati da se broj još poveća - kazao je za kraj. </p>