Epidemiolozi na izmaku snaga: 'Dosta je! Ljudi, padamo s nogu'

Imam petero djece, no kad sam vikendom s troje maloljetnih, to vam izgleda tako da sam konstantno na telefonu od 7 do 22 sata, a obavezno me bude još dva-tri poziva, kaže epidemiolog Šimunović

<p>Kaos nam je na poslu pa oprostite unaprijed što nemam puno vremena za priču, kaže nam epidemiologinja <strong>Nika Lazić</strong> iz zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.</p><p>Hrvatski epidemiolozi snalaze se u tom kaosu svaki dan i trude se biti na raspolaganju svim pacijentima, no i dalje ih je premalo, a brojevi zaraženih svakim danom probijaju rekorde. Danas smo imali nikad veći broj od 1424 nova slučaja u jednom danu u zemlji. I Zagreb ruši svoje rekorde, ondje je bilo 337 novih pozitivnih slučajeva.</p><p>- Svaki epidemiolog zadužen je za svoj teren i ne možemo si uskakati. Trenutno je problematična situacija u cijeloj zemlji. Situacija je takva da obradimo koliko stignemo, drugo ostaje za sutra jer jednostavno ne možemo sve. Rezultati se ne čekaju dugo, ali trudimo se dohvatiti sve kontakte i uzeti svima brisove, no sad su brojke tolike da sve teže sustižemo norme – kaže nam Lazić.</p><p>Dodala je da svi imaju mnogo prekovremenih sati, a na pitanje pati li im privatni život od posla nije ni stigla odgovoriti jer se morala vratiti pacijentima.</p><p>- Sve je jednako kao u ostatku države, ne stiže se sve odraditi. I sad je gužva, pa vas molim da sva pitanja pošaljete na Stožer jer ne stižemo razgovarati – kratko nam kaže <strong>Ivan Stanić</strong>, jedini epidemiolog na 45.000 stanovnika Ličko-senjske županije.</p><p>Zbog velike količine posla s kojim se budi i liježe dobio je na ispomoć epidemiologa iz MORH-a, a vikendom dežura i<strong> Aleksandar Šimunović</strong>, voditelj odjela za terenske intervencije s HZJZ-a. Epidemiolog je 20 godina i naučen je nositi se s izvanrednim situacijama. Koliko je njihov posao u pandemiji naporan i težak, najbolje opisuju kad kažu da djecu jedva stižu vidjeti, a i kad su s njima, opet rade.</p><p>- Imam petero djece, no kad sam vikendom s troje maloljetnih, to vam izgleda tako da sam konstantno na telefonu od 7 do 22 sata, a obavezno me bude još dva-tri poziva da se ne bih uljuljkao u san – kaže nam epidemiolog Šimunović.</p><p>Djeca su mu već, dodaje, napamet naučila njegove rečenice.</p><p>- Čekaju da poklopim slušalicu pa me ispravljaju što sam krivo rekao ili u čemu sam se ponovio – dodao je nasmijano. Šimunić smatra da je situacija po pitanju njihova posla bolja nego što je bila na početku pandemije, jer danas su se uhodali i istrenirani su da razlučuju bitne od manje bitnih poziva.</p><p>- Prije su zvali ljudi za sve i svašta. Ispitivali bi ono što trebaju pitati policiju ili veleposlanstva pa do zdravstvenih pitanja. Danas je takvih poziva manje, kao i onih gdje pitaju da im po njihovim simptomima kažemo trebaju li na testiranje. Liječnici opće prakse rade dobar posao pa su se svi već uhodali i zovu baš koga treba - pojasnio je. Virus se, kaže, nije promijenio, odnosno nije mutirao.</p><h2>Ljudi mijenjaju ponašanje </h2><p>- Promijenio se odnos ljudi prema virusu. Naš narod je svjestan opasnosti i preko dana većina se pridržava propisanih mjera. No primijetio sam da kad padne noć, svi koji preko dana nose maske i distanciraju se, napune kafiće, druže se blisko kao da zaborave na pandemiju. Virus s večeri ne ide na počinak i sve što radite preko dana padne u vodu ako navečer to prekršite – dodao je. Do sada se pokazalo ključno za transmisiju virusa da se trebaju izbjegavati mali zatvoreni neventilirani prostori s puno ljudi.</p><p>- Ostvarili ste bliski kontakt ako ste bili 15 minuta sa zaraženom osobom na bliže od metar i pol. Takvi ljudi idu u samoizolaciju na 14 dana, a zaraženi su izolirani od sedam do deset dana jer nakon toga više ne prenose virus – rekao je. Smatra da se virus počeo jako širiti jer su Hrvati kontradiktorni u ponašanju.</p><p>- Spomenuo sam slučaj s kafićima. Isto tako djeca odu u školu, nose maske, ali ne znate kako se druže pod odmorom i skidaju li ih, dijele li ih i slično. Onda odu na proslavu rođendana pa se svi druže kao da se ništa ne događa. Živjeti s virusom znači biti odgovoran u svim situacijama svaki dan. Naši ljudi još uče kako se nositi s nečim što je njima do jučer bila potpuna nepoznanica. Dobri su u tome, ali još nismo na nivou da možemo pratiti švedski model koji svi spominju. Šveđanima ne morate dva puta govoriti što treba, oni jednostavno prihvate i ponašaju se svi jednako. No da naši ljudi uče i trude se dobar je primjer konobara u restoranu gdje ja idem na ručak i gdje su i mene opomenuli da nosim masku. Tako i treba – dodao je.</p><p>S obzirom na to da se već povlačilo pitanje ima li smisla slati ljude u samoizolaciju kad 96 posto ljudi ne detektiramo da su zaraženi kaže: “Smatram da je to i dalje dobra i učinkovita mjera koju ni jedna zemlja do sada nije ukinula. Problem je jedino što ta mjera iziskuje angažman mnogo ljudi”. Preporučuje, kao i svi, da se maske što češće nose.</p><h2>Dodirom se više prenosi </h2><p>- Dokazano je da se virus više prenosi dodirom, a ljudi nisu ni svjesni koliko puta dodiruju rukama lice, nos, oči, usta... Kad imate masku i krenete rukom prema licu opet ste na neki način zaštićeni. Tako da nije maska tu samo zbog udisaja virusa – dodao je.</p>