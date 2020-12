Iako inače provodim blagdane s cijelom obitelji, ove godine od toga neće biti ništa zbog epidemioloških mjera. Želimo zaštiti starije članove naše obitelji i ne dovoditi ih u rizik i mislim da je to za sve građane dobra odluka o ovom trenutku, istaknula je zastupnica Zeleno-lijevog bloka, Sandra Benčić.

Svjesna je da će ovogodišnji blagdani biti drugačiji, no naglašava da treba razumjeti da je sada pitanje zaštita života važnije od svega.

- Do ovoga ne bi došlo da su se u listopadu počele uvoditi mjere za sprečavanje širenja zaraze. To što se sada događa posljedica je isključivo odluka premijera Andreja Plenkovića da ne uvodi mjere na vrijeme jer mu je tada to politički bilo oportuno - poručila je.

Cijela oporba složna je da je Vlada odgovorna za ovu situaciju jer nije na vrijeme donosila mjere, prvenstveno zbog Kolone sjećanja u Vukovaru i da nije od ljeta pripremila zdravstveni sustav na jesenski val, za koji su i sami naglašavali da dolazi i da će biti gori od prvog, proljetnog.

Benčić smatra da su Vladine ekonomske mjere samo za gašenje požara.

- One su nužne i potrebne, ali valja naglasiti da 20.000 građana koji rade u neprofitnom sektoru ne potpadaju pod te mjere i to treba promijeniti - rekla je Benčić.

Predsjednik Mosta, Božo Petrov, blagdane također namjerava povesti u krugu svoje obitelji, a ukoliko se uvedu propusnice neće putovati.

Za nove mjere ističe da nema informacija na temelju kojih kriterija se donose i da samo možemo vjerovati da su adekvatne .

- Mjere koje se donose već 10 mjeseci utječu na naše svakodnevne životu, kvalitetu života i gospodarstvo i činjenica je da nemamo apsolutno nikakvih informacija na temelju kojih kriterija se one donose - rekao je Petrov dodavši kako bi nakon 10 mjeseci Hrvatska trebala imati bazu podataka o tome kako se virus širi i u kojim skupinama na temelju kojih bi se onda moglo predvidjeti što možemo očekivati.

I za gospodarske mjere kaže da je potrebna analiza koliko je epidemija ljudima uništila poslove i na temelju nje odrediti nadoknade za poduzetnike.

- Ako se ne pomogne poduzetnicima i ne sačuva gospodarstvo neće biti ni za plaće u javnoj i državnoj službi - poručio je.