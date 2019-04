Ubili ga na cesti: Sahranili su Krunića, lijes vukli crni konji

Na lokalnom groblju u Glamočanima sve je kasnilo dva sata jer je bilo puno ljudi koji su se došli oprostiti od banjalučkog biznismena Slaviše Krunića (47), kojeg su u ponedjeljak ubili, pa se sve odužilo.

Kolona koja je krenula prema groblju bila je dugačka nekoliko kilometara, a lijes je bio na kočiji koju su vukla dva crna konja.

- Imao je vjeru u čovjeku, napravio nam je stazu kojom idemo naprijed. Njegova djela nikad nećemo zaboraviti - oprostili su se mještani Glamočana od Slaviše Krunića.

Slavišu Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića ubili su u ponedjeljak. Dočekali su ga ispred njegovog imanja, a zatim u njegov automobil ispucali više rafala.

U razmjeni vatre ubijen je Krunićev tjelohranitelj i jedan od napadača, Željko Kovačević, koji ima podeblji kriminalni dosje za kojim je tragala i hrvatska policija.

Slaviša Krunić je u obračunu zadobio teške ozljede vitalnih organa i prebačen je u drugi automobil kojim su ga odvezli u bolnicu gdje je preminuo. Protiv troje ljudi podigli su optužnicu zbog sumnje da su počinili ubojstvo. I dok policija pokušava utvrditi tko su počinitelji, tj. naručitelji ubojstva, mještani Glamočana s kojima smo razgovarali ne mogu preboljeti smrt voljenog sumještanina.

- Bio je čovjek kojeg rijetko majka rađa. Uvijek spreman pomoći, bez da pita tko je u pitanju. Tolikim je ljudima dao kruh, pozivao je sve da dođu s njim raditi i ponovo podizati Žitopek. Uvijek je govorio da to nije njegova firma, već svih koji su svoj rad uložili u podizanje poznate banjalučke mlinoprerađivačke industrije. U srijedu je njegovu sinu Strahinji bio rođendan. Nije ga proslavio s ocem. A i on je planirao proslavu. Trebao je 1. svibnja proslaviti 48. rođendan. Imao je planove s obitelji i nama susjedima kako će to proslaviti. Nažalost, umjesto toga, bit će pokopan - rekla nam je neutješna susjeda Marinka.

- Bio sam u kući, otišao sam uspavati starije dijete, kada se čula rafalna pucnjava, došao sam do dnevnog boravka i pitao suprugu je li to na TV-u, ona je rekla da nije, izašao sam na vrata, tada se opet čula pucnjava. Susjedi su počeli paliti svjetla, ništa nismo vidjeli, a da se nešto događa bilo nam je jasno tek kada se pojavila policija - priča nam Nenad, koji je kao i drugi susjedi rekao da mu nije svejedno što još nije uhićen još jedan od napadača koji je u bijegu.

- Strah je jači noću, spavamo lakim snom i budimo se na svaki zvuk - rekli su prvi susjedi Krunićevih.