Šahtovi puknuli, tramvaj iskočio iz tračnica, pothodnik pun vode

Tramvajski promet je blokiran u nekim dijelovima grada, a na Ilici je jedan tramvaj iskočio iz tračnica. Ljudi u automobilima zaglavili su u poplavi, u nekoliko ulica su puknuli šahtovi...

<p>Snažni pljusak koji je pogodio Zagreb u večernjim satima u petak uspio je uništiti nekoliko šahtova u gradu i poremetiti gradski promet. Vatrogasci su izašli na preko 80 intervencija i pokušavaju sanirati štetu. </p><p>Kako doznajemo od čitatelja, šahtovi su puknuli diljem Zagreba, među ostalim u Mlinovima, Branimirovoj ulici i u Miramarskoj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šahtovi puknuli od vode </strong></p><p>Iz Zeta javljaju da je promet otežan u cijelom gradu. Tramvaji su stali na Vukovarskoj i Maksimirskoj ulici, na Kvatriću te na Ilici. Tramvaj na Ilici je iskočio iz tračnica, a tijekom večeri su ulicu blokirale i kante za smeće koje je vjetar prevrnuo na cestu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tramvaj iskočio iz tračnica </strong></p><p>Problema imaju i vozači automobila. Tijekom večeri je jedan vozač automobilom zaglavio na podvožnjaku u Miramarskoj ulici. </p><p>- Vozila sam kad sam ugledala automobil pod vodom u Miramarskoj. Virio je svega 10 centimetara iznad površine. Kraj njega su bili vatrogasci, no nisam vidjela da nekog spašavaju - javila nam je čitateljica. Kroz podvožnjak se ne može do daljnjeg, a vatrogasci su ondje postavili i traku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplava u Miramarskoj </strong></p><p>- Morala sam voziti okolnim putevima da stignem do kuće. Grad je više-manje pod vodom - ispričala je. </p><p>Isti problem imao je vozač koji je automobilom zaglavio u vodi koja se skupila u Strojarskoj ulici. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplava u Strojarskoj </strong></p><p>Tijekom nevremena je poplavljen i pothodnik na Glavnom kolodvoru. </p>