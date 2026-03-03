Sajam svjetskog obrazovanja u Zagrebu: Predstavit će se 50 europskih i američkih studija

Rang sveučilišta i dalje je važan, ali više nije jedini kriterij. Kombinacija sigurnosti, mogućnosti rada tijekom studija i ukupnih troškova postaje presudna, kaže Ana Lalić, voditeljica Odjela za visoko obrazovanje u agenciji za obrazovanje u inozemstvu IntegralEdu.

Strateške odluke nove generacije su stipendije, ugled sveučilišta i sigurnost. I hrvatski učenici sve više analiziraju trošak studija, reputaciju institucije, sigurnost države te dugoročnu zapošljivost. Upravo o tim temama, razgovarat će se na 17. izdanju Sajma svjetskog obrazovanja, najvećeg takvog sajma u regiji. Ovogodišnje proljetno izdanje održat će se u subotu, 7. ožujka od 10 do 16 sati u Hotelu International u Zagrebu.

ULAZ NA SAJAM JE BESPLATAN, UZ PRIJAVU NA SLUŽBENOJ STRANICI INTEGRAEDU.

Učenicima, njihovim roditeljima i svima zainteresiranima za obrazovanje u inozemstvu predstavit će se gotovo 50 obrazovnih institucija iz Austrije, Belgije, Bugarske, Danske, Finske, Francuske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Švicarske, Hrvatske te Sjedinjenih Američkih Država.

Posjetitelji će imati jedinstvenu priliku za izravan razgovor s predstavnicima sveučilišta, srednjih škola i obrazovnih institucija.

Foto: FABI0 BASTIJANIC

Besplatan studij uz mogućnost rada

Globalno tržište obrazovanja prolazi kroz snažnu transformaciju. Financijska pristupačnost i povrat ulaganja u obrazovanje u fokusu su obitelji koje planiraju studij djece u inozemstvu. Primjerice, University of Southern Denmark nudi besplatan studij za EU studente uz mogućnost rada tijekom studija, dok Università degli Studi di Trieste primjenjuje ISEE model školarina prilagođen ekonomskom statusu obitelji. Snažne stipendijske programe predstavit će i Webster Vienna Private University, čime privatno obrazovanje postaje dostupnije hrvatskim studentima.

Fokus na zapošljivost i praktično iskustvo

- Sve češće razgovaramo s obiteljima koliko je studij povezan s realnim sektorom i kakve su konkretne mogućnosti zapošljavanja po završetku. Upravo zato sveučilišta primijenjenih znanosti bilježe rastuću popularnost. Strukturirano usmjerenje ne znači rano ‘zatvaranje opcija’, već promišljeno otvaranje pravih vrata. Pomaže izbjeći kasnije promjene smjera, smanjuje nesigurnost i postavlja čvrste temelje za buduće odluke, uključujući i studij u inozemstvu - kaže Ana Lalić.

U Nizozemskoj, Belgiji i Austriji stručne prakse integrirane su u kurikulum. Naime, istraživanje Europske komisije pokazalo je da čak 78% studenata koji završe studij koji ima integriranu praksu primijenjeni studij pronalazi zaposlenje u roku od šest mjeseci, dok je taj postotak za znanstvena sveučilišta bez obvezne prakse 62%.

Foto: intergraledu

Sigurne zemlje češći izbor

Ugled i akademska izvrsnost i dalje imaju snažan utjecaj na odabir studija. Politecnico di Milano svrstava se među vodeće svjetske institucije u tehničkim disciplinama, dok su LUMSA University i University of Milano-Bicocca prepoznate po spoju međunarodne reputacije i pristupačnijih školarina. U području menadžmenta i hotelijerstva, među institucijama koje dolaze u Zagreb, ističe se BHMS Business & Hotel Management School s jasnim karijernim usmjerenjem i snažnom povezanošću s industrijom.

Sigurnost države studija i kvaliteta života postaju jednako važni kao i akademski program, pa su Danska, Finska, Irska i Češka postale sve češći odabir hrvatskih učenika.

Jezični kampovi, ljetne škole i privatne srednje škole

Među institucijama koje će se predstaviti na Sajmu svjetskog obrazovanja u Zagrebu nalaze se i: The Hague University of Applied Sciences, Artevelde University of Applied Sciences, Avans University of Applied Sciences te VIVES University of Applied Sciences, poznata po snažnoj povezanosti s realnim sektorom i jasno strukturiranim karijernim putanjama.

Foto: integraledu

Uz sveučilišne programe, posjetitelji će se moći informirati o jezičnim kampovima, ljetnim školama i privatnim srednjim školama u inozemstvu. Između ostalih, u Zagrebu sudjeluju Dusemond Education, Academic Summer te Kings Education, koji nude specijalizirane kampove i programe za učenike i odrasle. Svoju ponudu predstavit će i Danube International School, vodeća IB škola iz Beča.

Programi razmjene, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u Španjolskoj, Irskoj te skandinavskim zemljama, učenicima omogućuju semestar ili školsku godinu u inozemstvu uz boravak u obitelji domaćinu i pohađanje lokalne srednje škole.

Savjeti o planiranju studija

- Srednjoškolska razmjena nije samo godina školovanja u inozemstvu, to je iskustvo koje gradi karakter, samopouzdanje i zrelost. Učenici se vraćaju s novom perspektivom, boljim znanjem jezika i jasnijom vizijom svoje budućnosti. Ovo je svakako izlazak iz zone komfora, ali i odlično iskustvo koje se pamti do kraja života - kaže Lea Šegotić, viša obrazovna savjetnica za srednje škole i jezične kampove u agenciji za obrazovanje IntegralEdu.

Posjetitelji će moći poslušati i niz korisnih panela o strateškom planiranju upisa, ulozi roditelja u procesu donošenja odluka te master studiju kao sljedećem koraku akademskog razvoja. Sudionici će dobiti i konkretne savjete o pripremi prijava, pisanju eseja, planiranju financija i karijere.

Foto: FABI0 BASTIJANIC

Sajam i ove godine organizira IntegralEdu, savjetodavna agencija za obrazovanje u inozemstvu koja u Hrvatskoj djeluje od 2015. godine, a svojih 16 ureda ima i u Litvi, Sloveniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Albaniji. IntegralEdu partnerski odnos ima s više od 500 obrazovnih institucija u tridesetak država Europe i Amerike, a nudi obrazovna rješenja prilagođena individualnim potrebama. Usluge na području obrazovanja pruža djeci i mladima, kao i odraslima zainteresiranima za studiranje ili tečajeve jezika u inozemstvu. Osim savjetovanja za upise na strana sveučilišta te u privatne srednje škole i jezične tečajeve u inozemstvu, u svom portfelju ima programe Work and Travel USA te Internship USA.