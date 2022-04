Sakoman: Tinejdžericu su našli nedavno u busu u Zagrebu. Bila je pozitivna na pet vrsta droga

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tvrdi da je to pitanje u politici nitko ozbiljno ne shvaća, iako on godinama na to upozorava. Istaknuo je da se radi o izuzetno ozbiljnom pitanju

O epidemiji droge u Hrvatskoj koji je svake godine u porastu za N1 govorio je psihijatar i stručnjak za liječenje ovisnosti dr. Slavko Sakoman. Ispričao je slučaj koji se dogodio nedavno u Zagrebu. Djevojka (15) nakon tuluma se nije vratila kući pa s njezini roditelji pozvali policiju. Djevojku su pronašli poslijepodne kako spava u autobusu, a test je pokazao da je bila pozitivna na čak pet različitih vrsta droga – od heroina do kokaina. - Neshvatljivo mi je da političari šute o tome, da ne shvaćaju ozbiljno posljedice toga što tone droga završe u organizmu mladih osoba - rekao je. 'Svi se izvlače na covid-epidemiju' - Svi se izvlače na covid-epidemiju i da je ona pogoršala mentalno zdravlje i potražnju za psihoaktivnim sredstvima i to je točno. Međutim, nagli porast potrošnje droga krenuo je 2016. godine. Dakle, četiri godine prije epidemije. Trend zlouporabe droga raste, a u 2019. i u 2020. je trend bio još brži. Prema podacima HZJZ-a, 2020. godina bila je godina u kojoj je Zagreb skočio gotovo na prva mjesta konzumacije četiri droge – kokaina, ecstasyja, amfetamina i kanabisa. Zagreb je po tome pri samom vrhu od 82 europska grada - rekao je. Tvrdi da porastom konzumacije droge porasli su i prihodi organiziranog kriminala. Smatra i kako je nevjerojatno da su se među političkim temama i međunarodnim problemima izgubila djeca i mladi. - To kao da je to nekakvo sporedno pitanje koje će doći na red tek kad oni odrastu - rekao je. 'Radi se o desecima tisuća mladih koji su kontaminirani drogama' Govoreći o tome zašto je porast konzumacije droge sporedna tema u politici i medijima, Sakoman kaže da to pitanje u politici nitko ozbiljno ne shvaća, iako on godinama na to upozorava. - Nitko ne razumije što znači strpati u mozgove naših mladih na tone droge u posljednjih pet do šest godina. Radi se o desecima tisuća mladih koji su kontaminirani drogama, ali i ljudima koji imaju vlastitu djecu. Čak je i nekoliko liječničkih obitelji gdje su roditelji na kokainu zabrijali, postali čudni, obitelji su destabilizirane. Radi se o izuzetno ozbiljnom pitanju, što je dodatno grozno pitanje za našu demografiju - kazao je dr. Sakoman. Najčitaniji članci