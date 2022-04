Tko je balkanski Escobar koji je imao listu za odstrel: 'Ja ništa nisam uradio, niti mrava zgazio'

Specijalci s dugim cijevima stigli su u četvrtak pred vilu balkanskog narko bossa Darka Šarića, koji se od prosinca nalazio u kućnom pritvoru. Kako javlja Kurir, ulica na beogradskom Senjaku potpuno je blokirana, a mogu se vidjeti pripadnici specijalne antiterorističke organizacije, policija, Hitna pomoć i službeni psi.

POGLEDAJTE VIDEO: Dr. Slavko Sakoman o porastu potrošnje droge

Tko je zapravo Darko Šarić ili kako ga se naziva i balkanskim Escobarom?

Darko Šarić rođen je 21. listopada 1970. Čak šest puta je bio osuđivan presudama Općinskog suda u Pljevljima zbog pet različitih kaznenih diela, ugrožavanje sigurnosti na radu iz nehaja, uništenje aparata u rudnicima ili drugim građevinskim poduzećima, uništenje poslovnih i stambenih prostorija, pronevjeru i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Prvi put je osuđen kao maloljetnik 1988, kad mu je izrečena odgojna mera pojačanog nadzora roditelja. Sljedeći put je osuđen 1992. na uvjetnu kaznu, treći put 1994. na kaznu od četiri godine zatvora.

Već 1996. ponovo je osuđen na kaznu od četiri mjeseca zatvora. A dvije godine kasnije, 3. rujna 1998. je osuđen na kaznu od dva mjeseca, a poslije tri mjeseca, 31. prosinca iste godine, osuđen je na kaznu od tri mjeseca. Šarić je 2005. godine dobio državljanstvo Srbije, srpsku putovnicu i osobnu iskaznicu. Godine 2009. pokazalo se da ovaj Crnogorac imao i originalnu hrvatsku putovnicu koju mu je izdao konzulat u Tuzli. U svijetu je postao poznat upravo 2009. kad su svjetske agencije prenijele da je urugvajska policija zaplijenila 2,8 tona kokaina na jahti "Maui", pod britanskom zastavom, u luci Santiago Vasquez, 25 kilometara zapadno od Montevidea. uhićene su dvije osobe, Urugvajac i Srbin, koji su pokušali kokain s jahte prebaciti na prekooceanski brod, čija je krajnja destinacija bila zapadna Europa.

Droga je pronađena u okviru zajedničke akcije "Balkanski ratnik", američke agencije DEA, srpske BIA i policije Urugvaja. Paralelno, beogradska policija uhitila je pripadnike Šarićeve grupe, koji su se zatekli u Srbiji. U siječnju 2010. za Darkom Šarićem raspisana je međunarodna tjeralica. Podgorička Pobjeda 25. siječnja 2010. piše, pozivajući se na neimenovane izvore iz policije, da je Darko Šarić posljednji put viđen u Pljevljima, deset dana ranije. Tužiteljstvo za organizirani kriminal Srbije podiglo je 13. travnja 2010. optužnicu protiv Šarićeve grupe.

Dan poslije, tadašnji državni tajnik Ministarstva pravde, Slobodan Homen, izjavio je da je cilj borbe protiv narko-klana Darka Šarića i ostalih kriminalnih skupina, otkrivanje njihovih veza sa pojedinim državnim dužnosnicima iz javnih tvrtki, kao i nositeljima državnih funkcija. Prema Homenu, brojni bivši političari postali su uspješni biznismeni i to odmah nakon što su napustili politiku. Kao prvi korak naveo je provjeru protoka novca u tvrtki "Maestral turs", koja je oduzeta od skupine Darka Šarića.

Prema tadašnjim izjavama Homena "Maestral turs" je, između ostalog, vlasnik dva hotela u Novom Sadu "Vojvodine" i "Putnika", a hoteli u Vojvodini su kupovani preko tvrtke "Palić". Homen je isto tako rekao da su financijski uspon, poslovi s drogom i moć Šarića evidentni od 2004. do 2009., te da u tih pet godina treba tražiti ljude s vlasti koji su im pomagali, ako je riječ o pranju novca. Prema navodima medija, Šarić je kupovinom i privatizacijom tvrtki oprao više od 4,3 milijuna eura i više od 200 milijuna dinara, što je ukupno više od šest milijuna eura.

Radi se o novcu koji je uložen u privatizaciju i financiranje hotela "Putnik" i "Vojvodina" i tvrtke "Mitrosrem" iz Sremske Mitrovice. Mediji su pisali i da je glavni Šarićev suradnik za osnivanje i upravljanje off-shore kompanijama bio Predrag Milosavljević, koji je kao financijski stručnjak bio angažiran u Šarićevoj tvrtki "Municipijum S". Krajem kolovoza 2010. nekadašnji šef "Hipo Alpe Adria" banke Tilo Berlin, koji je upravljao tom bankom od 2007. do 2009., u vrijeme kada je vlasnik bila njemačka "Bayern LB", izjavio je da ne poznaje Darka Šarića. Njega je prethodno bečki dnevnik Östereich optužio da je omogućio Šariću da preko Hypo banke "opere" 100 milijuna eura.

Isti list je pisao da je ta banka oprala 100 milijuna, pozivajući se na interni protokol i istragu srpskih vlasti, u koje su navodno imali uvid, prema kojima je Šarić preko off-shore tvrtki uložio oko 100 milijuna eura na račune Hypo banke, pretežno u Lihtenštajnu, a paralelno je dobio kredit u visini od 81,56 milijuna eura od Hypo group Netherlands coorporate finance, a sestrinska tvrtka Hypo Alpe Adria international AG odobrila mu je kredit u visini od 17,9 milijuna eura. Te kreditne linije su se, navodno, ulile na račun tvrtke Block 67 Associates, koje je gradilo kompleks stanova "Belvile" u Beogradu.

U listopadu 2010. u Crnoj Gori je, na osnovu talijanske potjernice, uhićen brat Duško Šarić, Darkov brat. Potjernica ga tereti da je u Italiji bio organizator grupe koja je u u toj zemlji preprodavala kokain. Krajem listopada 2011. Specijalno tužiteljstvo podiglo je petu po redu optužnicu protiv Šarića i njegovih najbližih suradnika.

Suđenje Šariću i njegovoj grupi zbog krijumčarenja više od dvije tone kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Europu 9. svibnja 2012., na Specijalnom sudu u Beogradu, formalno je počelo prema odredbama novog Zakona o kaznenom postupku. Veliki dio imovine privremeno im je zaplijenjen po Zakonu o oduzimanju imovine stečene kaznenim djelom, kojom će državni organi upravljati do okončanja kaznenih postupaka koji su u tijeku protiv njih. On je bio u bijegu sve do 2014. kad se odlučio predati.

Šariću se na teret 2014. stavlja čak šest spojenih optužnica. Tad mu je pred specijalnim sudom započelo suđenje za za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Europu 2008. i 2009. Prva optužnica protiv Šarića podignuta je kako smo naveli 2012. zbog zaplijene 2174 kilograma kokaina u vodama Urugvaja, a na tu optužnicu dodane su i tri kasnije podignute protiv novih pripadnika Šarićeve skupine.

Podignuta je i optužnica za transport i skladištenje 320 kilograma kokaina, koji je u rujnu 2008. zaplijenjen u Italiji. Optužnica podignuta u ožujku 2011. odnosi se na pokušaj krijumčarenja 1100 kilograma kokaina u Brazilu kada je kokain isporučen kupcima u Nizozemskoj, ali je zaplijenjen.

Još je nekoliko optužnica protiv Šarića i njegove skupine poput one za pokušaj isporuke 2100 kilograma kokaina zaplijenjenog kod Milana i posljednja iz listopada 2012. kad su 1 725 kilograma kokaina prevezli iz Argentine u Španjolsku gdje su, prekrcavajući drogu u ribarske brodice radi daljnjeg transporta, uhvaćeni. U Tužiteljstvu za organizirani kriminal kažu da su sve optužnice, osim posljednje, spojene u jedinstveni postupak protiv Šarića.

- Sve točke su objedinjene u jednu veliku laž. Sve je to velika obmana bivšeg režima, da zamažu svoje lopovluke, i da mene proglase zločincem i ubojicom. U ovoj zemlji ništa nisam uradio, ni mrava nisam zgazio - rekao je na suđenju Šarić.

Vijeće Specijalnog suda u Beogradu proglasilo je 2018. Darka Šarića krivim u ponovljenom postupku za šverc više od pet i pol tona kokaina iz Južne Amerike u Europu. Osuđen je na 15 godina zatvora, a to je ukinuo Vrhovni sud pa ga sad čeka novo suđenje. Naime, prvobitnu odluku kojom je Šarić kažnjen na 20 godina zatvora Žalbeni sud ukinuo je u lipnju 2016. i naredio ponavljanje suđenja.

- Sve optužbe je iskonstruiralo tužiteljstvo na željama bivše vlasti, a ne na dokazima. Njima je bilo glavno da uvjere javnost da sam ja glavno zlo Srbije, u stvari su prikrivali svoja djela - rekao je Šarić koji smatra da suđenje ne može biti pošteno jer su se u njega uključili političari, mediji, analitičari, te da sudsko vijeće odlučuje samo formalno. 'Kralj kokaina' tvrdi i da su ga optužili na temelju izjava svjedoka suradnika Nebojše Joksovića i Draška Vukovića za koje kaže da su lažne i da će on to i dokazati. Šarić stoji pri tvrdnjama da su optužbe protiv njega 'smiješne' i da je sve to 'politička igra'.

Govorio je i o suradnji s kontroverznim poduzetnikom Mišom Radulovićem, zvanim Miša Banana, koji je bio prijatelj tadašnjeg srbijanskog šefa diplomacije Ivice Dačića. Šarić je s Mišom planirao uvoziti mlijeko u prahu iz Amerike, tvrdi.

- To je obična politička priča. Cijelo vrijeme ucjenjuju Dačića zbog slike s Mišom s ljetovanja 2008. - rekao je tad Šarić i tvrdio da su mu nudili i 'samo' 10 godina zatvora za svjedočenje protiv Crne Gore. Prošle godine pušten je iz pritvora i prebačen u kućni pritvor. Šarić je morao nositi narukvicu na nozi, odnosno nanožicu, a nakon puštanja iz zatvora otišao je prema svojoj kući u beogradskom naselju Dedinje gdje mu živi supruga Lana Popović, koja mu je rodila dijete dok je on bio u zatvoru. Njemu je to treće dijete, kćer Nikolinu ima iz prvog braka, dok s Lanom ima dvojicu sinova.

