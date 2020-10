'Samo je zgrabio Pepija i tresao ga dok se nije prestao trzati'

Pepi i njegova vlasnica jučer ujutro su izašli u uobičajenu šetnju, no čim su izašli iz zgrade, na njih se zaletio veći pas, zgrabio Pepija i tresao ga dok Pepi nije izdahnuo na rukama svoje vlasnice

<p>Trebala je to biti jutarnja šetnja kao i svaka druga do sad. Trogodišnji njemački pomeranac Pepi i njegova vlasnica oko 9 ujutro su izašli iz svoje zgrade kraj splitskog parka Emanuela Vidovića. Odjednom se na njih sa udaljenosti od 30 metara zaletio pas u tipu staforda. Pepijeva vlasnica je u prevelikom šoku da bi s nama razgovarala, ali detalje događaja nam je ispričala njena prijateljica.</p><p>- Pas nije bio na povodcu, a Pepi nije izazivao, nije lajao i nije se bojao velikih pasa - rekla nam je prijateljica.</p><p>Vlasnica staforda je počela vikati da im on neće ništa jer je još beba, no nije bila u pravu. Staford je zgrabio pomeranca za kralježnicu i tresao dok se Pepi nije prestao trzati.</p><p> - Pustio ga je tek kad je Pepi prestao davati znakove života - rekla je. </p><p>Nakon toga je krenuo i na Pepijevu vlasnicu koja je, na sreću, prošla bez ozljeda. Pepi je izdahnuo na rukama svoje vlasnice u veterinarskoj ambulanti SplitVet, jer mu je tijekom napada staford probio plućno krilo. </p><p>Iz PU Splitsko-Dalmatinske za sada kažu samo da su policajci izašli na dojavu o napadu, napravili zapisnik te su daljnja postupanja u tijeku. Prijateljica Pepijeve vlasnice apelira na vlasnike pasa da se drže pravila jer nije kriv pas, nego neodgovorni vlasnik, ali i na službe koje bi trebale paziti da se provodi zakon o držanju kućnih ljubimaca.</p><p> - Svi se prepadnemo kad se pas zaleti prema nama, a vlasnik viče 'Neće ti ništa'. Apeliram da svi mali i veliki psi budu na povodcu i da psi 'opasnih' pasmina nose brnjicu, ali i da nadležni krenu sankcionirati neodgovorne vlasnike i provoditi zakon kad se ovakva tragedija dogodi - rekla je prijateljica Pepijeve vlasnice. </p>