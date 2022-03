Samo jedna zgrada dobila je novac za konstrukcijsku obnovu

Prošle su dvije godine od zagrebačkog potresa, a obnova se još nije pokrenula. Prvo se pola godine čekalo na Zakon o obnovi. Potom je Sabor u listopadu 2021. donio izmjene tog zakona, no ni to nije ubrzalo proces. Problem bi bio da nema novaca, međutim na raspolaganju nam je 5,1 milijarda kuna iz Europskog fonda solidarnosti koja se mora potrošiti do lipnja 2023. Do sredine veljače potrošeno je tek 218 milijuna kuna, a sve što se ne potroši, morat će vratiti. Istovremeno, brojni građani čije su kuće i stanovi teško stradali te su dobili crvenu naljepnicu još uvijek se nalaze u hostelu Arena.

