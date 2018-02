Samo Plenki je uz nju: Agrokor je pretežak grijeh za Martinu

Politički opstanak Martine Dalić bio bi čudo premda je Andrej Plenković, na veliko iznenađenje javnosti, stao u njenu obranu nakon što mu je Ramljak tresnuo zvučnu pljusku, gestom koja je pokazala da više nema povjerenja u Vladu.

- Moj odnos s potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić je jako dobar i ona nastavlja raditi svoj posao - rekao je premijer.

Time je pokazao da se, nakon fijaska s Dalijom Orešković, kad nije imao dovoljnu većinu u Saboru, boji upustiti u rekonstrukciju kabineta. Navodno razmišlja o skorim unutarstranačkim izborima, koji bi trebali ojačati njegov položaj u stranci.

Trenutačno traju pregovori oporbe o tome kako sastaviti zahtjev za ostavku. Mogu zahtijevati samo smjenu Martine Dalić, što je najvjerojatniji scenarij, ili ići sa zahtjevom za smjenu cijele Vlade, što ne bi bilo ozbiljno. Za pokretanje postupka treba im 31 ruka, koliko mogu sakupiti bez problema.

- Mislim da je Martina Dalić najbolji izbor za zabijanje klina u HDZ - rekao nam je Nikola Grmoja (Most) pa pojasnio:

- Voljeli bismo vidjeti hoće li HDZ stati iza Martine Dalić, Škegre i ekipe, odnosno malignog tumora koji je izrastao u samom srcu Vlade i Agrokora.

Inicijativu će podržati i Živi zid i SDP. SDP-ovci ne mogu tražiti glasanje o Vladi jer nije prošlo šest mjeseci od posljednjeg zahtjeva za to, no mogu dignuti ruke protiv Dalić.

- Inzistiramo na tome da premijer makne Dalić, a ako to ne želi učiniti, onda on preuzima odgovornost i treba otići – kaže član predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić.

I da se sakupi cijela oporba, oni nemaju dovoljno ruku da bi izglasali smjenu Dalić. No to i nije ključno: važno je izvesti HDZ na čistinu. Dalić je već u vrijeme Karamarka bila provokativno svojeglava. Kad su konzervativci tražili da žene u HDZ-u ne nose štikle, Dalić je došla u njima, a na Facebooku objavila fotografiju četiri para cipela s visokom petom. Kad je napustila stranku, navodno je poderala stranačku iskaznicu. Potom je dala prilog za stranku liberalne ljevice Pametno. Sve su to u HDZ-u smrtni grijesi. Velik dio HDZ-ovaca smatra da ona mora otići jer radi štetu stranci, ali zasad Plenković stoji iza nje.

Zahtjev za ostavkom istjerao bi na čistac i HDZ, i HNS, i ostale koji podržavaju Vladu kroz tanku većinu od 78 ruku. Slično se dogodilo i sa Zdravkom Marićem. Oporba ga nije smijenila ali je zadala velike glavobolje Plenkoviću. Zbog tog zahtjeva pukla je i koalicija Mosta i HDZ-a. S tim da je velika razlika između Dalić i Marića. Iza njega su izravno stali i premijer i HDZ, a o Martini Dalić su podvojeni. Dvije su osnovne opcije. Ili će se HDZ okrenuti protiv Dalić ili će zahtjev iskoristiti da se ujedine. Morat će se svi zajedno izjasniti. Neki u HDZ-u smatraju da zahtjev za smjenom Mosta, SDP-a, Živog zida i ostalih nije relevantan.

- Već u ponedjeljak je predsjedništvo i nije isključeno da bi se moglo potegnuti to pitanje. O Dalić će odlučiti u HDZ-u, a ne u oporbi - smatra naš izvor.

To bi za HDZ bilo bolje.

- Pa više od pola članstva sigurno želi da ona ode. Ona zna biti neugodna i smatraju je odgovornom za štetu koju stranka trpi. Ipak, ne može joj se zanijekati stručni potencijal. Nezgodno je sad prekinuti sve te procese i dovesti nekog drugog, tko bi se onda opet uhodavao. Plenković tu mora dobro odvagnuti – dodaje sugovornik iz HDZ-a.

Lista njenih neuspjeha je vrlo duga. Uz već spomenuto pregovaranje s MOL-om, tu je niz drugih loših poteza. Upravo je njezina ideja bila prodaja 25 posto dionica HEP-a, čime bi prikupili dio novca za Inu. Zatajila je suprugove prihode u imovinskoj kartici. Bila je za TE Peruća i prije nego što su dovršene studije utjecaja na okoliš. Dalić je na početku svog mandata u vladi Andreja Plenkovića obećala da će Hrvatska već za godinu dana porasti na ljestvici Doing Business za deset mjesta. U vrijeme tog obećanja bili smo na 43. mjestu liste koja mjeri lakoću poslovanja u nekoj zemlji. Prije dva mjeseca stigli su podaci: Hrvatska je pala osam mjesta!

A što će tek biti ako na kraju stotine domaćih tvrtki budu morale otpuštati radnike zbog velikog otpisa dugova ili ako Agrokor na kraju ipak ode u stečaj? Hoće li se i onda Dalić pohvaliti reformom? Na početku, prije same afere s Agrokorom, Dalić je obećala i olakšati investiranje. To je učinila, doduše polako, ali je ipak uspjela i to joj možemo priznati. No to je premalo za ostanak. Želi li pomoći premijeru, sama će podnijeti ostavku.