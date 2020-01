'Samo sam pomislio: 'Gotovo je, izgubit ću život tu u Pakri!'

To sam jutro otišao na kavu u obližnji kafić te sam se vraćao kući. Prije nego što sam došao na most, u blagom zavoju smanjio sam brzinu kretanja, mislim da sam vozio oko 40 kilometara na sat. To sam uvijek činio, no automobil je jednostavno proklizao i strovalio se u ledenu vodu, rekao nam je A. K. (29) iz Piljenice kraj Lipovljana.

U subotu oko 11 sati automobilom Fiat Punto sletio je u rijeku Pakru. Nastavlja kako je pokušao izaći iz automobila, ali nije mogao otvoriti ni vozačeva ni suvozačeva vrata.

- Voda je ulazila u automobil, mislio sam: ‘Gotovo je, izgubit ću život u Pakri’. Nekako sam se uspio prebaciti na stražnje sjedište i otvoriti stražnja lijeva vrata. Uronio sam u vodu i izašao na površinu. Vidio sam dvojicu ljudi koji su bili na obali, zaplivao sam prema njima. Jedan mi je dao ruku, oba su mi pomogli da izađem iz vode. Sve se dogodilo dvadesetak metara od moje kuće. Naišla je moja susjeda, koja mi je onako mokrom pomogla da dođem kući. Dočekala me prestravljena majka, kojoj nije bilo jasno odakle idem tako mokar. Zahvaljujem ljudima koji su mi pomogli da izađem iz vode, jer od hladnoće počeo sam se kočiti. Hvala i susjedi koja me dopratila kući - opisao nam je mladić trenutak nesreće. Kaže kako su mu u policiji rekli da je zbog skliske ceste mogao sletjeti i da je vozio 10 kilometara na sat. Pravo je čudo da još netko nije nastradao. Iza mladića vozio je poduzetnik Valentin Jakovljević. Kad je vidio da Punto ulijeće u rječicu, stao je kako bi ušao u vodu i pomogao unesrećenima. Kad je vidio da je mladić izronio, upitao ga je je li sam u autu. Njemu se pridružio jedan mještanin Piljenice, pa su ga obojica promrzlog izvukli iz vode.

– U rijeci smo vidjeli auto, samo se nazirao krov. Rekli su nam da je iz vode izašao mladić. Angažirani su ronioci kako bi vidjeli je li možda još netko unutra, jer vozača nismo vidjeli, njega su odveli. Oko 14 sati izvukli smo automobil iz Pakre. Nasreću, nitko više nije bio u njemu – rekli su nam u DVD-u Lipovljani, čiji su članovi s JVP-om iz Kutine iz rijeke izvlačili automobil.

Auto izvukli vatrogasci

Iz rijeke se nakon nesreće nazirao samo krov automobila. Angažirani su ronioci, koji su provjerili je li možda s vozačem još netko bio u vozilu. Nasreću, nitko nije ozlijeđen. Vatrogasci iz Lipovljana i Kutine Fiat su isti dan izvukli na suho.