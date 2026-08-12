Samobor srednjoškolcima daje 200 eura naknade za udžbenike

Grad Samobor i u školskoj godini 2026./2027. nastavlja s financijskom podrškom srednjoškolcima i njihovim roditeljima osiguravanjem jednokratne naknade od 200 eura za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala, priopćeno je u srijedu iz gradske uprave.

Pravo na naknadu imaju redoviti učenici srednjih škola, hrvatski državljani s prebivalištem na području Samobora, koji su upisani u novu školsku godinu te pohađaju srednju školu u Samoboru ili drugim jedinicama lokalne samouprave, osim u Gradu Zagrebu gdje udžbenike osigurava gradska uprava. Uvjet je i da učenici nisu dobili udžbenike ili sredstva za njihovu nabavu iz drugog izvora.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se od 24. kolovoza do 21. rujna osobno u Urudžbenom zapisniku Grada Samobora, poštom ili elektroničkom poštom, dok će se isplata provoditi od 28. rujna do 24. listopada u poslovnici FINA-e u Samoboru, stoji u priopćenju.

Uz podršku srednjoškolcima, Grad Samobor osigurat će za osnovnoškolce sa svog područja radne bilježnice i ostali dodatni obrazovni materijal, a za prvašiće i poklone dobrodošlice, dok besplatne udžbenike financira država.

Samobor se tako pridružio nizu gradova i općina u okolici Zagreba, poput Velike Gorice, Dugog Sela, Rugvice, Jakovlja i Dubrave, koji su najavili da će u novoj školskoj godini sufinancirati troškove obrazovanja, od radnih bilježnica i udžbenika do programa produženog boravka.