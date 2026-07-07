Konačni rezultati za srednje škole, najtraženije gimnazije, ekonomski i turistički smjer

U utorak u podne objavljene su konačne upisne liste za srednje škole u ljetnom roku. Svaki učenik dobio je upisnicu za školu koja mu je bila prvi i/ili najbolji izbor. Dokumentacija za upis može se predati online, preko sustava upisi.hr, a velik dio škola imat će i upise uživo. Upisi traju do četvrtka, 9. srpnja.

Na web-stranicama škola objavljeno je što je još od dokumentacije potrebno za upis, poput potvrde školskog liječnika, ili medicine rada.

Na ovome ljetnom roku, prema podacima CARNET-a, najviše učenika biralo je opće gimnazije. Najviše prijava imale su II. gimnazija, Zagreb (1342 prijave), VII. gimnazija Zagreb (1301 prijava), te Gornjogradska gimnazija Zagreb (1068 prijava). Među deset najtraženiji su i splitska IV. gimnazija Marko Marulić, II. gimnazija Split, te I. gimnazija Osijek.

Od strukovnih škola, najtraženija je bila Prva ekonomska škola, Zagreb, smjer Referent za poslovnu ekonomiju / Referentica za poslovnu ekonomiju s 822 prijave. Slijede Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu, smjer Turistički tehničar destinacije / Turistička tehničarka destinacije (749 prijava), te Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb za smjerove Frizer/Frizerka i Kozmetičar / Kozmetičarka.

U prvih deset su i druge zagrebačke ekonomske škole, medicinske škole sa smjerovima za medicinsku sestru/tehničara, te Škola za cestovni promet, smjer Tehničar cestovnog prometa.

Po broju bodova učenika, prednjačile su prirodoslovno-matematičke gimnazije, zagrebački i splitski MIOC, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga s gimnazijskim i strukovnim smjerovima, zagrebačka Gimnazija Tituša Brezovačkog, kao i jake tehničke škole, od Tehničke škole Ruđera Boškovića, do Tehničke škole Čakovec i Tehničke škole Rijeka.

Sve ove škole imaju i jako dobre rezultate na državnoj maturi.Učenici koji se na ljetnome roku ne upišu, imaju priliku upisati se na jesenskom, koji počinje 24. kolovoza i završava 31. kolovoza.