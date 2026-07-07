Počinju upisi koji će trajati do četvrtka. Dokumenti se za većinu škola mogu predati online. Na stranici škole pogledajte što je još potrebno predati, poput liječničke potvrde
Konačni rezultati za srednje škole, najtraženije gimnazije, ekonomski i turistički smjer
U utorak u podne objavljene su konačne upisne liste za srednje škole u ljetnom roku. Svaki učenik dobio je upisnicu za školu koja mu je bila prvi i/ili najbolji izbor. Dokumentacija za upis može se predati online, preko sustava upisi.hr, a velik dio škola imat će i upise uživo. Upisi traju do četvrtka, 9. srpnja.
Na web-stranicama škola objavljeno je što je još od dokumentacije potrebno za upis, poput potvrde školskog liječnika, ili medicine rada.
Na ovome ljetnom roku, prema podacima CARNET-a, najviše učenika biralo je opće gimnazije. Najviše prijava imale su II. gimnazija, Zagreb (1342 prijave), VII. gimnazija Zagreb (1301 prijava), te Gornjogradska gimnazija Zagreb (1068 prijava). Među deset najtraženiji su i splitska IV. gimnazija Marko Marulić, II. gimnazija Split, te I. gimnazija Osijek.
Od strukovnih škola, najtraženija je bila Prva ekonomska škola, Zagreb, smjer Referent za poslovnu ekonomiju / Referentica za poslovnu ekonomiju s 822 prijave. Slijede Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu, smjer Turistički tehničar destinacije / Turistička tehničarka destinacije (749 prijava), te Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb za smjerove Frizer/Frizerka i Kozmetičar / Kozmetičarka.
U prvih deset su i druge zagrebačke ekonomske škole, medicinske škole sa smjerovima za medicinsku sestru/tehničara, te Škola za cestovni promet, smjer Tehničar cestovnog prometa.
Po broju bodova učenika, prednjačile su prirodoslovno-matematičke gimnazije, zagrebački i splitski MIOC, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga s gimnazijskim i strukovnim smjerovima, zagrebačka Gimnazija Tituša Brezovačkog, kao i jake tehničke škole, od Tehničke škole Ruđera Boškovića, do Tehničke škole Čakovec i Tehničke škole Rijeka.
Sve ove škole imaju i jako dobre rezultate na državnoj maturi.Učenici koji se na ljetnome roku ne upišu, imaju priliku upisati se na jesenskom, koji počinje 24. kolovoza i završava 31. kolovoza.
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