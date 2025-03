Samobor uveo Baka-djed servis, evo kolika je mjesečna naknada za one koji će čuvati unučad

Gradonačelnica Petra Škrobot istaknula je da koriste skandinavski model prilagođen ovdašnjoj situaciji i potrebama te da bi ova posebna mjera trebala imati višestruke efekte.

"Ključno je, s obzirom na to da znamo kakva je situacija i kako su niske mirovine naših baka i djedova, imat će pozitivan utjecaj na njihov budžet, a bitno je istaknuti je da Grad Samobor intenzivno radi na izgradnji vrtićkih kapaciteta i radimo treći vrtić u mandatu", kazala je gradonačelnica.

Dodala je kako će nastaviti s ulaganjima u dječje vrtiće, ali da roditeljima žele pružiti mogućnost da donesu odluku hoće li njihovo dijete ići u gradski ili privatni vrtić, odnosno obrt za čuvanje ili će prepustiti brigu o svojoj djeci bakama i djedovima.

"Mi sufinanciramo boravak djece u privatnim vrtićima s iznosom od 360 eura po djetetu, a to će biti i iznos koji će dobiti baka ili djed koji će čuvati svoje unuke. Do kraja ožujka moguće je podnijeti prijavu za ostvarenje te mjere, a sredstva će biti isplaćena u travnju", napomenula je Škrobot dodajući kako se nada da će to biti primjer dobre prakse te da će i drugi gradovi krenuti s primjenom ovakve mjere.

Kako bi obitelji mogle postati korisnici ove mjere, roditelji moraju imati prebivalište na području grada Samobora, a barem jedan od njih minimalno godinu dana neprekidno prije podnošenja zahtjeva i oba roditelja moraju bit zaposlena ili imati status redovitih studenata, istaknuto je.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtjev roditelja koji zahtjev trebaju dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Samobora i to od 21. ožujka, a pravo se može ostvarivati od 1. travnja.

"Teško je sada reći kakav će biti odaziv. Pričekajmo barem prvih tjedan dana pa ćemo imati neku povratnu informaciju kakav je interes za ovu mjeru", poručila je gradonačelnica Škrobot.