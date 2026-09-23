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PLANOVE NE OTKRIVA

Samoborac od prijatelja saznao da je dobio 2 milijuna eura na Lotu 7: 'Brojeve neću mijenjati'

Piše Ivan Hruškovec,
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Samoborac od prijatelja saznao da je dobio 2 milijuna eura na Lotu 7: 'Brojeve neću mijenjati'
Foto: Hrvatska lutrija
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Kako će iskoristiti osvojena dva milijuna eura, zasad želi zadržati za sebe. Za planove, kaže, još ima vremena, no jednu je odluku već donio. Svojih sedam brojeva neće mijenjati.

Vijest da je u Samoboru osvojen jackpot Lota 7 u iznosu od dva milijuna eura do dobitnika je stigla kroz usputni razgovor s prijateljima. Isprva je to bila samo zanimljiva vijest iz njegova grada, no ubrzo je shvatio da se iza dobitne kombinacije krije baš njegovih sedam brojeva.

Loto 7 igra jednom tjedno, uglavnom na istom prodajnom mjestu u Samoboru, i već godinama ne mijenja svoju kombinaciju. Dosad je osvajao manje dobitke, među kojima pamti i onaj od oko 300 kuna (približno 40 eura).

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Priznaje da u prvi mah nije mogao povjerovati da je upravo on osvojio jackpot. O velikom je dobitku znao sanjati i ranije, a kada je shvatio da mu se želja doista ostvarila, sretnu je vijest podijelio s prijateljima i rodbinom.

Kako će iskoristiti osvojena dva milijuna eura, zasad želi zadržati za sebe. Za planove, kaže, još ima vremena, no jednu je odluku već donio. Svojih sedam brojeva neće mijenjati.

I dalje će jednom tjedno igrati Loto 7, uglavnom na istom prodajnom mjestu, s kombinacijom kojoj je ostao vjeran godinama.

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U jučerašnjem izvlačenju osvojena su dva dobitka Joker 5 u iznosu od 8.000,00 eura. Dobitni listići uplaćeni su na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije u Zagrebu (Republike Austrije – Ilica) i Splitu (Frankopanska bb).

Večeras je novo izvlačenje Lota 7 u kojem jackpot iznosi 1.000.000,00 eura. U četvrtak je novo kolo Lota 6 u kojem jackpot iznosi 210.000,00 eura, a jackpot u igri Joker iznosi 100.000,00 eura.

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