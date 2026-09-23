Samoborac od prijatelja saznao da je dobio 2 milijuna eura na Lotu 7: 'Brojeve neću mijenjati'

Vijest da je u Samoboru osvojen jackpot Lota 7 u iznosu od dva milijuna eura do dobitnika je stigla kroz usputni razgovor s prijateljima. Isprva je to bila samo zanimljiva vijest iz njegova grada, no ubrzo je shvatio da se iza dobitne kombinacije krije baš njegovih sedam brojeva.

Loto 7 igra jednom tjedno, uglavnom na istom prodajnom mjestu u Samoboru, i već godinama ne mijenja svoju kombinaciju. Dosad je osvajao manje dobitke, među kojima pamti i onaj od oko 300 kuna (približno 40 eura).

Priznaje da u prvi mah nije mogao povjerovati da je upravo on osvojio jackpot. O velikom je dobitku znao sanjati i ranije, a kada je shvatio da mu se želja doista ostvarila, sretnu je vijest podijelio s prijateljima i rodbinom.

Kako će iskoristiti osvojena dva milijuna eura, zasad želi zadržati za sebe. Za planove, kaže, još ima vremena, no jednu je odluku već donio. Svojih sedam brojeva neće mijenjati.

I dalje će jednom tjedno igrati Loto 7, uglavnom na istom prodajnom mjestu, s kombinacijom kojoj je ostao vjeran godinama.

U jučerašnjem izvlačenju osvojena su dva dobitka Joker 5 u iznosu od 8.000,00 eura. Dobitni listići uplaćeni su na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije u Zagrebu (Republike Austrije – Ilica) i Splitu (Frankopanska bb).

Večeras je novo izvlačenje Lota 7 u kojem jackpot iznosi 1.000.000,00 eura. U četvrtak je novo kolo Lota 6 u kojem jackpot iznosi 210.000,00 eura, a jackpot u igri Joker iznosi 100.000,00 eura.