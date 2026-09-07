Provjerite listiće! Netko je u Bjelovaru i Zagrebu osvojio po 8000 eura na loto igrama

U izvlačenju igre Eurojackpot osvojen je dobitak 4+2 u iznosu od 8.130,00 eura u petak. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu partnera iNovine na adresi Koledinečka bb u Zagrebu, priopćili su iz Hrvatske lutrije.

U nedjelju je osvojen dobitak Joker 5 u iznosu od 8.000,00 eura u dodatnoj igri Joker. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu partnera Petrol na adresi Bulinac 154A u Bulincu.

Večeras je novo izvlačenje igre Bingo, u kojem Superbingo 33 iznosi 290.000,00 eura. Sutra je novo izvlačenje igre Eurojackpot, u kojem jackpot iznosi 31.000.000,00 eura.