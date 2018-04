Samopromidžba: S Gordanom u turistički obilazak Sabora

Zagrebački SDP-ovci su zadnjih dana na mobitel dobili poruku u kojoj ih Gordan Maras poziva u obilazak Sabora.

Nekima se čini da Maras iskorištava svoju funkciju saborskog zastupnika za promidžbu sebe kao kandidata na izborima za zagrebačkog šefa SDP-a, ali on tvrdi da je to radio i ranije. Maras kaže da on osobno provede SDP-ovce koji žele kroz Sabor, a saborska služba nema nikakav trošak. Upućuje ih u procedure i način funkcioniranja, ali i znamenitosti Sabora.

- Radim to prvi od svih zastupnika, ali kad postanem predsjednik zagrebačkog SDP-a, svi članovi morat će ići u Sabor upoznati se s njegovim funkcioniranjem. To je nužno ako se žele baviti politikom - kaže Maras.

Tvrdi da je ove godine proveo kroz Sabor desetak članova SDP-a, a ukupno s prošlom godinom njih 150 te zato odbacuje povezanost s izborima koji još nisu raspisani.