Sanader je zamolio sud da ga na 6 mjeseci puste iz zatvora

O Sanaderovoj molbi odlučivat će sutkinja izvršenja kazne koja nije ograničena vremenskim rokom u kojem mora odlučiti.

- Sutkinja je krenula s pribavljanjem potrebne dokumentacije koju će, kad je dobije, proučiti i onda odlučiti - doznajemo od glasnogovornika Županijskog suda u Velikoj Gorici suca Ante Zeljka.

Od zatvora u Remetincu ( u kojem Sanader izdržava kaznu a koji se nalazi u Novom Zagrebu, pa je stoga za zatvorenike nadležan Županijski sud u Velikoj Gorici) zatražila je podatke o tome je li operacija koljena bila nužna i osnovana, zašto je u rujnu išao na operaciju te kako je odmah premješten u Krapinske Toplice na oporavak. Također će od KBC-a Zagreb zatražiti sve podatke o operaciji i Sanaderovu zdravstvenom stanju. Nakon toga donijet će odluku na koju se stranke u postupku mogu žaliti. O eventualnoj žalbi odlučivalo bi Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Prekid izdržavanja kazne zatvora znači privremeno otpuštanje zatvorenika iz kaznionice ili zatvora, za koje vrijeme izdržavanje kazne zatvora ne teče. Prekid se može odobriti, piše u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, ako zatvorenik oboli od teške akutne bolesti ili mu se znatno pogorša postojeća kronična bolest.Prekid može trajati od 30 do 90 dana u 12 mjeseci, a radi liječenja najdulje godinu.

Podsjećamo, Sanader boluje od kronične artroze koljena a uz to ima i visoki krvni tlak te poremećaj u radu srca. Iako je vještak ustvrdio kako nije morao hitno na operaciju, on je 19. rujna završio na operaciji u KBC-u Zagreb. Tjedan dana kasnije već je bio u Krapinskim Toplicama gdje bi trebao ostati do sredine listopada. Naime, prvi rehabilitacijski ciklus traje mu tri tjedna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sanader je posljednji put u zatvoru završio 4. travnja 2019. nakon što mu je Vrhovni sud u predmetu “Planinska” kaznu s 4,5 godina povisio na šest godina jer je “osmislio političku korupciju zbog svojeg beskrupuloznog bogaćenja”. Do tada je iza rešetaka proveo 1471 dan.