'Sanader je zdravstveno loše. Uvijek ću mu biti prijatelj...'

Operirao je kičmu, a znate kakvi su to bolovi. Prije toga je operirao koljeno. Bio je na rehabilitaciji no u ponedjeljak su ga vratili u Remetinec. Teško se kreće, ima konstantne bolove, otkrio je Bebić

<p>Načelno nepravomoćne presude ne komentiram pa ne bih komentirao niti ovu, kaže nam nekadašnji predsjednik Sabora <strong>Luka Bebić </strong>koji je ostao jedan od rijetkih vjernih prijatelja<strong> Ivi Sanaderu</strong>.</p><p>Dodaje kako mu je bio i ostao prijatelj i da se to nikada neće promijeniti jer "postoje prijatelji koji su ti prijatelji samo onda kad ti sve ide u redu i kad si na nekom položaju i kad ti neće reći dobar dan".</p><p>Smatra da ljudi u Hrvatskoj znaju kako su mnogi agresori na Hrvatsku i ratni zločinci manje godina proveli u zatvoru od Sanadera.</p><p>- To možda nije za usporedbu, ali nije loše da se zna – rekao je.</p><p>Nepravomoćnu presudu ne želi komentirati jer kaže: "Čovjek u dvije rečenice ne može reći sve što bi htio, a opet u presudu se ne bih miješao ni na koji način." Ono što kao prijatelj dobro zna jest kako je danas Ivo Sanader.</p><p>- Zdravstveno je prilično loše. Operirao je kičmu, a znate kakvi su to bolovi. Prije toga je operirao koljeno. Bio je na rehabilitaciji no u ponedjeljak su ga vratili u Remetinec. Teško se kreće, ima konstantne bolove. Ima on i visoke godine, napunio je 68, a za čovjeka koji je proveo zadnjih šest godina u zatvoru to je dosta vremena. Posljedice na zdravlje su i očekivane – opisuje nam Bebić.</p><p>Kako je po nepravomoćnoj presudi Sanaderu dosuđeno osam godina zatvora, a odležao je barem šest, teoretski po ovom sudskom procesu bi mogao na slobodu za dvije godine.</p><p>No Bebić kaže: "Ne mogu se tomu nadati jer ima nekoliko presuda pa kad se to kumulativno procijeni, ne znam..."</p><p>Jedno je sigurno – u kakvim god se problemima našao Sanader, Bebić će za njega biti tu. Pitali smo ga koliko ga često posjećuje te kakva je sada procedura posjeta zbog pandemije.</p><p>- Nisam ga uspio posjetiti dok je bio na rehabilitaciji jer su ondje posjete zabranili. U zatvoru je sada stroži režim pa nisam niti tražio dopuštenje – rekao je. Otkrio nam je i da je prebolio koronu.</p><p>- Došao sam iz Dalmacije i tu sam se negdje zarazio. Pozitivan sam bio prije tri tjedna kao i supruga i kćer. Imao sam sve simptome. Nekih pet dana temperaturu, boli vas sve, ali evo sada je bolje. Supruga je čak i duže imala temperaturu. Upravo i zbog zaraze nigdje se ne krećemo jer nema potrebe da nehotično nekome prenesemo. Naša doktorica prati našu situaciju, a mi nigdje ne idemo, a niti nas tko poziva – rekao nam je Bebić. </p>