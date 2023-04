Sanaderove umjetnine odlaze na javnu dražbu: Evo kakvo je sve blago premijer imao na zidu

U optuženikovu posjedu pronađeno je više od 350 umjetnina, dok je predmet oduzimanja u prvostupanjskoj presudi njih 67 (prema aktualno procijenjenoj vrijednosti od 3,320.898,38 kuna), dok je, nakon preinačenja prvostupanjske presude u pitanju visine nesrazmjera u imovini optuženika i članova obitelji, optuženiku sad pod točkom II. izreke ove presude, na ime proširenog oduzimanja imovinske koristi, oduzeto 12 umjetnina u vrijednosti najmanje 275.000 eura, stalo je u presudi Vrhovnog suda protiv Ive Sanadera u predmetu FIMI medija.

A kako piše Dnevnik.hr, ovršene slike uskoro idu na javnu dražbu.

- Sada imamo pravomoćnu ovršnu presudu, država se naplaćuje od svih predmeta, od sve imovinske koristi za koju je utvrđeno kaznenim postupkom da je okrivljenik stekao - kazao je za Dnevnik.hr Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu. Tih 12 slika procjenjeno je na 240.000 eura, javlja isti medij.

A gdje su vrijedne slike bile dok se čekala odluka?

- Umjetnine koje su oduzete u kaznenom postupku protiv Ive Sanadera čuvaju se u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu u skladu s pravilima muzejske struke kako ne bi došlo do njihova propadanja. Predmetnim nekretninama postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom te u ovom trenutku ne možemo dati konkretniju informaciju o daljnjem postupanju s obzirom na to da je u tijeku postupanje stručne službe Ministarstva po predmetnom pitanju. S obzirom na to da je riječ o umjetninama, prije donošenja konačne odluke Ministarstvo će tražiti i prijedlog Ministarstva kulture - rekli su nam prošle godine u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i dodali:

- Taj će postupak voditi posebno stručno povjerenstvo. Nakon utvrđivanja mogućeg statusa kulturnog dobra, odnosno procjene vrijednosti, donijet će se odluka o tome hoće li se djela dodijeliti na trajno čuvanje i skrb odgovarajućoj muzejskoj ustanovi ili pohraniti u nekoj drugoj instituciji. Daljnji postupci, dakle, ovise prvenstveno o procjeni umjetnina i prijedlozima stručnjaka, dakako povjesničara umjetnosti (kustosa, restauratora ili galerista).

I taj je postupak očito sad gotov. Iako se u početku 'šuškalo kako bi dio od 12 slika, ako ne i njih sve, mogla 'uzeti' država, čini se da je odlučeno kako će se ići na dražbu, a uplaćeni novac onda će se sliti u državni proračun... S tim raspletom i nisu svi baš najsretniji. Slučaj komentiraju iz Konavala, iz rodne kuće velikog umjetnika pretvorene u galeriju. Njima je apsurdno da se država slika rješava...

- Mi smo do sad bili svjedoci velikog broja aukcija na kojem su se prodavala razna Bukovčeva djela, među kojima i vrlo važni primjerci koji nažalost mi ne možemo uopće dostići i doći do takve građe. Za kuću Bukovac bi bile izuzetne zato što je ona početak svima koji istražuju Bukovca, njegov život i djelo. To je prvo mjesto na koje se dolazi i zbog njezinog arhiva i vrijedne građe koje se ovdje čuva - rekla je za Novu TV Antonia Rusković Radonić, ravnateljica Javne ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala

Riječ je uglavnom o slikama koje je Sanader prije bijega sakrio kod mesara Stjepana Fiolića, koji je s njim pravomoćno osuđen u predmetu Planinska, među kojima su najvrednije one Vlahe Bukovca. A Bukovac “kao umjetnik koji je snažno obilježio svoje vrijeme u traganju za modernim pristupom slikarstvu i afirmaciji umjetnika u društvu nerijetko nosi epitet jednog od najznačajnijih hrvatskih umjetnika, čije djelo treba biti predmetom kontinuiranog povijesno umjetničkog zanimanja i rada”, ocjena je sa stručnog skupa “Vlaho Bukovac - Umjetnik i njegovo djelo”, koji je u povodu 100. obljetnice njegove smrti održan u Galeriji Klovićevi dvori u svibnju.

Dva tjedna prije nego što je Sanader pobjegao u Austriju, pitao me može li neke slike kod mene spremiti. Pristao sam i dovezao se u autu do njegove kuće u Kozarčevoj te odvezao 15 slika koje su već bile zapakirane. Nešto prije toga njegov vozač Vjekoslav Mikuljan dovezao mi je četiri slike Vlahe Bukovca, koje sam također spremio, rekao je na sudu Fiolić. Povjesničar umjetnosti Igor Zidić procijenio je njihovu vrijednost na 315.700 eura. Tijekom suđenje Sanader je predložio puno svjedoka nastojeći dokazati da je sa stvaranjem svoje umjetničke zbirke počeo prije više desetljeća.

- Igor Zidić, vodeći povjesničar umjetnosti u Hrvatskoj, moju zbirku umjetnina je 2011. procijenio na 9,628 milijuna kuna. No on nije vodio računa da sam ja te slike skupljao 40 godina, da sam mnoge dobio na poklon, da sam neke po puno nižim cijenama od prodajnih kupovao direktno od umjetnika u njihovim ateljeima. Također, nakon promjene njemačkih maraka u eure cijene su s 1000 DEM skočile na 1000 eura - branio se Sanader. Njegove tvrdnje potvrdili su i neki svjedoci čije je izjave Vrhovni sud prihvatio kao uvjerljive.

