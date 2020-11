Sanders predvidio: 'Trump će vikati da je sve velika prevara'

Evo što mene brine. Kako pokazuju ankete, pa čak i neka istraživanja, zbog tko zna kojih razloga, demokrati će radije glasati dopisno, izjavio je Sanders prije dva tjedna i predvidio situaciju koja je nastala

<p>Političar i demokratski kandidat <strong>Bernie Sanders </strong>prije dva tjedna gostovao je u popularnom talk showu 'The Tonight Show' <strong>Jimmyja Fallona</strong> gdje je komentirao aktualne predsjedničke izbore. Zanimljivo je kako se sve što je predvidio zapravo i ostvarilo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trumpov govor</strong></p><p>Kad ga je Fallon pitao što misli kada će dobiti rezultate izbora, Sanders mu je odgovorio kako ga to dosta brine. </p><p>- Moj stav je da se svaki glas mora računati. Neću sada ulaziti u to zašto to mislim, ali dogodit će se situacija u kojoj će države poput Pennsylvanije, Michigana i Wisconsina primati ogroman broj glasačkih listića dostavljenih poštom (op. a. dopisno glasanje). No za razliku od država poput Floride ili Vermonta, one neće moći, zbog loših razloga, prebrojiti sve te glasove do dana izbora ili do zatvaranja birališta. To znači da ćete imati države koje moraju prebrojiti milijune glasačkih listića dostavljenih poštom - rekao je Sanders na početku intervjua te nastavio. </p><p>- Evo što mene brine. Kako pokazuju ankete, pa čak i neka istraživanja, zbog tko zna kojih razloga, demokrati će radije glasati dopisno, dok će Republikanci biti oni koji će svoj glas dati na dan izbora. Vjerojatno je da će prvi prebrojeni glasovi biti od onih ljudi koji su glasali na dan izbora - objasnio je. </p><p>Dodao je kako je moguće da će u deset sati navečer na dan izbora Trump voditi u Michiganu, u Pennsylvaniji, u Wisconsinu...</p><p>- I onda će doći na televiziju i reći: 'Hvala, Amerikanci, što ste me ponovno izabrali. Sve je gotovo. Želim vam ugodan dan.' No, idući dan i u danima koji slijede, svi oni glasovi koji su poslani poštom dolaze na red i prebrajaju se i ispadne da je Biden ipak dobio u jednoj od tih država. U tom trenutku dolazi Trump i kaže: 'Vidite, rekao sam vam da je ovo sve velika prijevara. Rekao sam vam da dopisno glasovanje ne štima. Nećemo napustiti ured.' - ispričao je Biden i naglasio kako Amerikanci trebaju biti svjesni te mogućnosti. </p><p><strong>A što se dogodilo dan nakon izbora? </strong></p><p>- Ovo je nečuveno! Nismo glupi ni budale. A demokrati to misle, rekao je <strong>Rudy Giuliani</strong>, Trumpov odvjetnik i član izbornog tima na konferenciji za novinare. </p><p>Optužio je Bidena i Demokrate za prevaru u Pennsylvaniji i drugim državama te najavio tužbe na Vrhovnom sudu. </p><p>- Zar misle da mogu pokrasti milijune glasova tek tako? To je stranka ogrezla u korupciji, oni su korumpirani. Glasali su i mrtvi, varalo se. Ovako nešto nikad nisam vidio. Neće nam ukrasti izbore - govorio je Giuliani.</p><p>- Trump je osvojio Pennsylvaniju! A kako su oni znali da osvajaju Kaliforniju?! Pa proglasili su pobjedu sekundu nakon zatvaranja birališta - rekao je.</p><p> </p>