Sandi Cenov poručuje: Ceste nisu piste, neka ostanu sigurne

Unatoč trenutnoj situaciji u svezi epidemije virusom „COVID-19“ na prometnicama je uočen pojačani promet motocikala i mopeda. Povodom nadolazećih povoljnih vremenskih uvjeta, ovom prilikom policija podsjeća mopediste i motocikliste da se: kreću propisanim brzinama, odnosno da brzinu prilagode uvjetima na kolniku, upravljaju s položenim vozačkim ispitom i potrebnom položenom kategorijom, da upravljaju motociklima i mopedima koja su registrirani, odnosno koja imaju važeću prometnu dozvolu i koji su tehnički ispravni bez ikakvih preinaka te da tijekom vožnje motociklima i mopedima obavezno koriste zaštitnu kacigu, pri čemu mislimo na vozače i putnike, kao i svu drugu opremu koja nije propisana, ali je korisna posebice ukoliko bi sudjelovali u prometnim nesrećama. Zaštitna oprema ublažava moguće ozljede, odnosno njihove posljedice. Tu u prvom redu mislimo na motociklističke jakne, hlače, kombinezone, rukavice, čizme, štitnike i drugo, poručuju iz MUP-a.

Koristimo prigodu te posebno naglašavamo obveze i odgovornost roditelja mladih osoba koje koriste motocikle i mopede. U zaštiti mladih motorista i motociklista, prije same kupnje mopeda i motocikla poduzmite sve potrebne predradnje (polaganje vozačkog ispita, obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila, provjera tehničke ispravnosti vozila, kupnja zaštitne kacige i druge potrebne zaštitne opreme), kako bi oni bili što zaštićeniji i osposobljeniji za sigurno sudjelovanje u prometu. Ujedno sve što vrijedni za vozača, vrijedi i za putnika na motociklima i mopedima.



Čineći ove greške…..riskirate. Tko bi to želio?



- neprilagođena i nedopuštena brzina,

- nenošenje propisane i homologirane zaštitne kacige na glavi ili ih često koriste na nepropisan način,

- kretanje površinama koje nisu namijenjene za tu vrstu vozila,

- precjenjivanje vozačke sposobnosti i u isto vrijeme podcjenjivanje opasnosti u prometu,

- pretjecanje ili obilaženje kolone vozila po dijelu kolnika koji je namijenjen za kretanje vozila iz suprotnog smjera kada to prema prometnim znakovima nije dopušteno ili je rizično uzevši u obzir promet iz suprotnog smjera,

- vožnja s neupaljenim svjetlima na vozilima tijekom dana čime su, uzimajući u obzir ionako „manju siluetu samog vozila i vozača“ u odnosu na druga vozila, još manje uočljiviji u prometu za druge

- upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima te često izvođenje preinaka na vozilima,

- upravljanje prije stjecanja prava, odnosno bez položene određene kategorije,

- uklanjanje blokade na mopedima.



Vozači automobila, u odnosu na vozače motocikala i mopeda pripazite da im ne oduzmete prednost prolaska jer precjenjujete svoje vozačke sposobnosti, dok u isto vrijeme podcjenjujete opasnosti u prometu. Prilikom prestrojavanja, pretjecanja ili skretanja vozila, obratite pozornost na ovu kategoriju vozača, tako da vam se ne nađu u tzv. „mrtvom kutu“ bočnog ogledala. Vodite računa da su motocikli (a sve više i mopeda) vozila koja obzirom na omjer masa/snaga na kratkim dionicama mogu ostvariti relativno jako velika ubrzanja.

