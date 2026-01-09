Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...
Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'
Sandra Benčić više nije podstanarka. Saborska zastupnica i čelna žena Možemo! lani je sa suprugom kupila stan u centru Zagreba površine 115,7 četvornih metara, saznala su 24sata, a to nam je potvrdila i sama Benčić. Trosobni stan nalazi se u staroj zgradi u blizini Branimirove tržnice i Tvornice kulture. Prema zemljišnim knjigama, stan se sastoji od tri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, nužnika i lođe, a vlasnici su po pola Benčić i suprug. Na stanu je vidljiv i kredit od 270.000 eura, ali to bi ipak bila preniska cijena za takav stan u Zagrebu.
