Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Pixsell/Privatni album

Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...

Sandra Benčić više nije podstanarka. Saborska zastupnica i čelna žena Možemo! lani je sa suprugom kupila stan u centru Zagreba površine 115,7 četvornih metara, saznala su 24sata, a to nam je potvrdila i sama Benčić. Trosobni stan nalazi se u staroj zgradi u blizini Branimirove tržnice i Tvornice kulture. Prema zemljišnim knjigama, stan se sastoji od tri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, nužnika i lođe, a vlasnici su po pola Benčić i suprug. Na stanu je vidljiv i kredit od 270.000 eura, ali to bi ipak bila preniska cijena za takav stan u Zagrebu.

