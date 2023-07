Sanitet mu se pokvario, svojim autom vozio pacijenta: 'Nosio bih ga na rukama, da je trebalo'

Barba je u Zadru, napisao je za Hitnu 194 Jurica Alavanja, vozač saniteta nakon što je uspješno dovezao pacijenta na prijeko potrebnu dijalizu s Paga u Zadar. Tog jutra, baš kao i svakog prethodnog, došao je na posao. Čim je stigao, pokušao je upaliti kombi, no on se pokvario.

- Zovem Zadar da pošalju kombi po čovika da ga odvedu na dijalizu. Govore da ne mogu, da su na dva auta za cili Zadar. Onda zovem pacijenta koji treba na dijalizu jel ga more netko od njegovih odvesti na dijalizu. Kaže da nema tko. Žena mu ne vozi, sin mu nije na Pagu i šta ću, reka sam "Barba, ništa, doći ću sa svojim privatnim autom pa idemo." - podijelio je svoje iskustvo s kolegama iz Hitne koji su to potom podijelili na društvenim mrežama i javno hvaleći kolegu heroja.

Od Paga do Zadra inače ima 55 kilometara, no Jurici to nije predstavljalo problem.

- Čovjek je morao otići na dijalizu kako tako. Nije bilo druge. Da je trebalo, nosio bih ga na rukama. Nije bilo razmišljanja", ispričao je i dodao: "Ja sam svjestan da bih nastradao da se nešto dogodilo, ali ideš – ako prođe, prođe - izjavio je kasnije Jurica Alavanja za Dnevnik.hr.

Supruga gospodina kojeg je vozač saniteta sam prevezao privatnim automobilom zahvalila se i Jurici.