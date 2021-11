Sanja Kurečić Filipović iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Studiju 4 komentirala je aktualnu situaciju po pitanju koronavirusa, visoke brojke i popunjene kapacitete bolnice. Splitski KBC već je sada popunio više od 80 posto kapaciteta, a tako je u većini bolnica u Hrvatskoj, piše HRT.

- Brojevi su visoki. Kao što znamo, bilježimo nagli skok broja oboljelih, više od 40% prošlog tjedna u odnosu na tjedan prije, rastu brojevi hospitalizacija, imamo znatan broj umrlih, pune se bolnički kapaciteti, imamo apele iz Udruge bolničkih liječnika. Imamo pritisak i na epidemiološku službu, teško je pravovremeno obraditi sve one novooboljele koji se svakodnevno javljaju, uzeti anamnezu i obraditi kontakte. Ponekad nam tu manjka i suradnja ljudi koji su zamoreni cijelom pričom, sami odlučuju koga će prijaviti kao kontakte ili neće prijaviti. Znači, imamo jednu prilično tešku situaciju i treba razmišljati o olakšavanju pritiska na bolnički sustav, kao i na obrazovni sustav, s obzirom na velik broj djece koja obolijevaju - kazala je 4 Sanja Kurečić Filipović.

Poručila je kako je važno ubrzati cijepljenje, ali i poštovati epidemiološke mjere.

- Moramo ubrzati cijepljenje prvom dozom, ali isto tako i tzv. booster dozom jer smo svjedoci slabljenja imuniteta. Mi za sada još imamo velik udio necijepljenih među hospitaliziranima, ali znamo da se i cijepljeni mogu razboljeti. Delta-soj, koji je zarazniji, također pridonosi tomu, odmah kod cijepljenja dvjema dozama pridonosi tomu, tako da ubrzavanje cijepljenja trećom dozom, epidemiološki gledano, najjače je oružje koje možemo imati u ovom trenutku - govori.

Testiranje i bolnički kapaciteti

Testiranje je važno obaviti što prije ako postoji sumnja na Covid.

- Međutim, ako i ne dođu odmah na testiranje, potrebno je odmah se izolirati. Kada je razina cirkuliranja virusa ovako visoka, ne trebamo sami donositi zaključke da je u pitanju neka druga viroza, a ne COVID, nego je potrebno odmah se izolirati i obavijestiti sve kontakte. Kada se testirate, onda se ustvari nastavlja ta izolacija - kazala je.

Komentirala je i preopterećenost bolničkog sustava.

- Naravno da to za jedan zdravstveni sustav nije dobro, međutim, pandemije odnose zdravstvenu skrb u tom smjeru. Naravno da to nije dobro i zbog toga moramo pojačati ove cijepne obuhvate i surađivati s epidemiolozima i zdravstvenom strukom te razmišljati i o eventualnom pooštravanju epidemioloških mjera, naglasila je Kurečić Filipović.

Cijepljenje djece

Kurečić Filipović odgovorila je na pitanje trebaju li se cijepiti djeca.

- Mi smo ustvari, čim je odobreno cjepivo za djecu u dobi od 12 do 15 godina, preporučili cijepljenje prvenstveno djece za koju mislimo da će cjepivo imati najznačajnije efekte, a to su djeca s kroničnim bolestima. Međutim, poslije smo, skupljajući dodatna znanja i podatke, ustvari proširili tu preporuku i na one koji nemaju kronične bolesti, ali se nalaze u okolnostima koje ih izlažu povećanom riziku. No definitivno sve analize koristi i rizika cijepljenja govore da se svako dijete, bez obzira na to ima li ili nema kronične bolesti, može cijepiti - zaključila je.

O visokim brojkama istaknula je da ne voli davati prognoze, ali kako se boji da će brojevi još neko vrijeme biti visoki.

Covid i gripa

Kao razliku između Covida i gripe, prvenstveno navodi duljinu bolesti. Naime, Covid traje dulje od gripe.

- Što se simptoma tiče, tu je problem jer su simptomi vrlo slični - visoka temperatura, kašalj, teškoće pri disanju, kratak dah, kod djece vrlo često gastrointestinalni simptomi. Komplikacije su česte, kod gripe češće su bakterijske infekcije, a kod COVID-a ugrušci krvi. Testiranje je jedini pravi alat da se razluči o čemu je riječ - poručila je.

Istaknula je kako cijepljene osobe imaju 8 do 10 puta manju šansu da se zaraze, a 20 puta manju šansu da završe u bolnici.