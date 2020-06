'Šansa da virus nestane je sve manja. Moramo biti odgovorni'

<p>U<a href="https://vijesti.hrt.hr/622857/tema-dana-ne-trebamo-se-bojati-spremno-cemo-docekati-drugi-val-ako-se-dogodi" target="_blank"> Temi dana </a>na pitanja o korona virusu odgovarali su<strong> Maja Grba Bujević</strong>, načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i <strong>Bernard Kaić</strong>, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.<br/> <br/> Možemo doći do nula oboljelih ako ćemo imati sreće da ne budu uneseni novi bolesnici izvana, jer u našoj populaciji se nema tko od koga zaraziti, rekao je Kaić.<br/> <br/> - Ono malo oboljelih je izolirano. Uvijek postoji mogućnost unosa izvana, zadnji novooboljeli u Hrvatskoj.</p><p><br/> <br/> Očekuje se pacijent iz Nigerije.<br/> <br/> - To je repatrijacija, riječ je o gospodinu koji tamo radi, hrvatski je državljanin. Hrvatski državljani moraju imati sigurnost da je mogu vratiti u svoju zemlju, mi znamo da je COVID pozitivan. Sve je organizirano preko ministarstva vanjskih poslova, Stožer o tome sve zna. u Splitu su svi angažirani, hitna će ga primiti i bit će prebačen na COVID odjel.<br/> <br/> Na pitanje je li u Hrvatskoj sada situacija stabilna i može li se dogoditi novo žarište, Kaić odgovara da je u Hrvatskoj sada sasvim stabilna, ali da je pitanje vremena kada će izvana ući dovoljno inficiranih ljudi da prenesu infekciju.<br/> <br/> - To ne znači nužno da ćemo imati žarišta, možda ćemo imati pojedinačne slučajeve kao što sada imamo sada zadnja dva tjedna pojedinačne uvezene slučajeve, ali su na vrijeme izolirani.</p><p>Koliko nas turista ugrožava Kaić kaže da to ovisi o tome iz kojih zemalja dolaze.<br/> <br/> - Neke zemlje imaju još uvijek vrlo visoku incidenciju, recimo to je Poljska, koja ima 140 novooboljelih na milijun stanovnika. Austrija ima tridesetak. Druge zemlje iz kojih ljudi mogu ući imaju još višu incidenciju, kao na primjer, trend u Sjevernoj Makedoniji je čak 500, što je čak i više nego u SAD-u ili Kanadi. Ako iz tih zemalja dolaze turisti postoji mogućnost da su zarazni, a da to još ni ne znaju.<br/> <br/> Kako će se postupati u slučaju da se otkrije zaraženi turist, Grba Bujević odgovara da će se sve pratiti kroz preporuke HZJZ-a, koje su navodi, gotove.<br/> <br/> - Radilo se zajedno s ministarstvom turizma, jer najbolje poznaju načine rada u turizmu pa smo zajednički surađivali. Naši epidemiolozi su se potrudili napisati sve ono što bi bilo važno za zbrinjavanje bilo koga, neovisno o tome je li gost domaći ili stranac. Stožeri civilne zaštite će ostati u funkciji.<br/> <br/> Hoće li doći do zatvaranja ugostiteljskih objekata ili trebaju li se iznajmljivači bojati ako se pojavi koronavirus, Grba Bujević odgovara kako se neće zatvarati nego će zdravstveni sustav brzo tražiti tog čovjeka.<br/> <br/> - Bit će testirani i stavljeni u izolaciju ili samoizolaciju, a županije će odlučiti o modelu provođenja preporuka HZJZ-a.<br/> <br/> Koliko se ljudi pridržavaju preporuka i što je najopasnije, Kaić kaže da je najopasnije zaboraviti na opasnost od unosa i širenja virusa u populaciji.<br/> <br/> - Ljudi se ne pridržavaju. Recimo u javnom prijevozu se ne nose maske, razmaci nisu dovoljno veliki u svim ugostiteljskim objektima. Druga od opasnost je ne prepoznati na vrijeme širenje virusa u populaciji.<br/> <br/> Od sljedećeg tjedna očekuju se gledatelji na stadionima, a Grba Bujević kaže da se nada kako će se svi pridržavati mjera od fizičke distance i korištenja dezificijensa.<br/> <br/> Što će biti na jesen i može li se očekivati veće širenje virusa jest sigurno jedna od mogućnosti, smatra Kaić.<br/> <br/> - Postoji šansa i da će nestati, ali ta je šansa sve manja i manja s vremenom. Ono što se meni čini da će i do ljeta kontinuirano biti koronavirusne bolesti u Hrvatskoj, ali da bi na jesen mogao biti ponovno, jer se ljudi grupiraju na zatvorenome i virus bolje preživljava.<br/> <br/> Koliko ta situacija može biti ozbiljna, je hipotetsko pitanje , ali ovisit će o tome kako ćemo se ponašati kada se virus opet krene širiti, navodi Kaić.<br/> <br/> - Ovisi hoćemo li stisnuti stroge mjere ili ćemo se ponašati kao s gripom. U tom slučaju bi moglo biti puno oboljelih i umrlih.<br/> Može li ponovno doći do situacije zatvaranja, Grba Bujević kaže da se za jesen priprema nekoliko scenarija.<br/> <br/> - Ono što je najvažnije da zdravstveni sustav sada poznaje način odgovora, može biti blaži ili "hard" varijanta. Drugo, imamo dovoljno zaštitne opreme i koja nas čeka za eventualni drugi val da ne dođe do zaraze među zdravstvenim djelatnicima, a onda i pacijentima. Ne trebamo se bojati, puno više znamo o načinu prijenosa i nizu stvari i spremno ćemo dočekati taj drugi val ako se uopće dogoditi. Ako se budemo i dalje ponašali odgovorno onda mislim da ćemo lakše odgovoriti na drugi val, pa u tom slučaju ne bi išli na ovakvo zatvaranje, rekla je Grba Bujević, prenosi <a href="https://vijesti.hrt.hr/622857/tema-dana-ne-trebamo-se-bojati-spremno-cemo-docekati-drugi-val-ako-se-dogodi" target="_blank">HRT.</a><br/> </p>